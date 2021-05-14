Слышали, что в Латвии обнаружен Индийский штамм коронавируса? У нас вопрос - как он тут оказался? Кому-то приспичило в период глобальной пандемии сгонять до Индии за приправкой? Ощущение, что вместо обещанных чипов людям вживили шило в одно место. Хотя из всех предыдущих штаммов Индийский лучше всего вписывается в нашу действительность: сплошная Камасутра на работе, интересные позы из йоги в общественном транспорте и поклонение конфетам "Коровка".

Кстати, о перемещениях - Минcooбщeния предложило отменить запрет на неважные поездки в Латвию. Ага, чтобы во время "неважной" поездки человек испытал "так себе" отпуск - поездил по "сомнительным" экскурсиям, посмотрел на "ну такие" достопримечательности и попробовал "не фонтан" фондан. "Эй, ну как твой отпуск прошел? Ты что, в Индии был? - Неважно…".

Интересное приложение появилось в США - новый сервис знакомств Schmooze, где проверяют на совместимость по мемам. Лучше бы придумали приложение для людей с любовью к открыткам в Whatsapp. Ну, эти розочки с блестками, трогательные слова, котятки и поздравления... с днем Плиты - тут нужна особая площадка для общения. А вообще, юмор - это, конечно, чудесно, но нам кажется, что в отношениях куда важнее, чтобы совпадал уровень срача, до которого вы можете довести квартиру. "Дорогая, это в холодильнике борщ? - Да. - Но он с плесенью... - Значит, теперь это грибной".

Вы уже видели, что актер Джейк Джилленхол выпустил собственную одежду... с надписью "LOX". Эмм, у нас только один вопрос - а ему кто-нибудь скажет? Здорово, конечно, что он заботится о Людях Обманутых Хулиганами, но у нас на такую самоиронию не каждый бы отважился. Не, ну мы же не знаем, что произошло. Может, ему недавно на базаре цыганка гадала. И всего за 100 долларов он узнал, что он LOX. Вот интересно, а это нарицательное к нему относится или к тому, кто эту одежду купит?

А вот еще замечательная новость - вчера на стриминге HBO Max вышел спецвыпуск сериала "Друзья". "Ооооу маааай гааааад", - подумали мы. - Вот это время их не пощадило!". А потом случайно себя в зеркало увидели и поняли, что всё-таки пощадило. Интересно, а другие сериалы, может, тоже подтянутся и снимут что-нибудь? "Дикий ангел" вот еще был, или "Санта Барбара". Там, правда, один спецвыпуск на 5 сезонов растянут. Поговаривают, что каждому актеру был выплачен гонорар в 2,5 миллиона долларов. Теперь вы понимаете, почему так редко встречаетесь со своими друзьями?

Ну, а мы, отдел маркетинга и гордости Balticom, сообщаем, что вчера нас кололи! Кстати, мы были одной из первых компаний, кто подал заявку на массовую вакцинацию сотрудников. Не переживайте, прививка не была принудительной - ну разве можно считать принуждением связанные руки и крики "Пожалуйста, мистер Гейтс, не надо!"? Шутка-шутка... никакой Гейтс к нам не приезжал. Надо отметить, что на прививку встало большое число сотрудников - видимо, тоска по корпоративам у нас сильнее боязни уколов!

А вы смотрели сериал "Друзья"?