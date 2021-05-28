Глава Ryanair написал гневное письмо в Минтранс Беларуси

При этом компания Ryanair отказалась принимать объяснения Минска относительно причин увода от курса ее пассажирского самолета, выполнявшего 23 мая рейс Афины-Вильнюс, решительно осудила принуждение лайнера к посадке в Беларуси и призвала правительство назвать имена трех пассажиров, которые, как подозревают в авиакомпании, являлись агентами спецслужб.

Принуждение лайнера Ryanair к посадке в Минске

23 мая белорусские власти принудили лайнер Ryanair совершить экстренную посадку в Минске, заявив, что они получили сообщение о находящейся на борту лайнера бомбе. Распоряжение лететь в столицу Беларуси пилоты получили за несколько минут до того, как самолет должен был войти в воздушное пространство Литвы.

Позже представители сервиса электронной почты Protonmail, с которого пришло письмо о якобы заложенной на борту бомбе, на которое ссылались белорусские власти, заявили, что оно было отправлено почти на полчаса позже момента, когда диспетчеры минского аэропорта потребовали от пилотов Ryanair отклониться от курса.

Для сопровождения гражданского лайнера в небо был поднят истребитель МиГ-29, вооруженный ракетами класса "воздух-воздух". После обследования самолета в Минске бомбы на борту не обнаружили, однако было проведено задержание находившихся в салоне оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича и его спутницы Софьи Сапеги.

В Ryanair назвали инцидент в Минске "воздушным пиратством"

По мнению Майкла О'Лири, инцидент с самолетом его авиакомпании является случаем "воздушного пиратства, поддерживаемого государством". В письме, направленном Департамент по авиации Минтранспорта Беларуси, он подчеркивает, что белорусские власти предоставили ложную информацию об инциденте, и называет сотрудников минского аэропорта "обструкционистами". В то же время гендиректор Ryanair призывает правительство Беларуси освободить арестованного журналиста Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу.

Как в Минске обращались с пассажирами Ryanair

По данным О'Лири, сотрудники минского аэропорта препятствовали скорейшему вылету лайнера к цели своего маршрута, в Вильнюс, а также плохо обращались с его пассажирами и экипажем. После приземления в Минске их всех вывели из самолета в сопровождении вооруженной охраны и удерживали в течение шести часов "без всякого объяснения", пишет гендиректор Ryanair.

При этом белорусская сторона не смогла предоставить переводчика с английского языка, из-за чего команда лайнера была лишена возможности общаться с сотрудниками аэропорта, пока компания Ryanair сама не нашла переводчика с русского языка, который работал для них по телефону.