Население Латвии продолжает сокращаться. Какие же показатели?

В прошлом году из других стран в Латвию приехало 8,8 тыс. человек, что на 2,4 тыс. меньше, чем в 2019 году, в свою очередь из Латвии выехало 12 тыс. человек, что на 2,6 тыс. меньше.

Обобщенные данные показывают, что в прошлом году по сравнению с 2019 годом количество иммигрантов уменьшилось на 21,2%, а количество эмигрантов - на 17,8%.

В прошлом году 2,5 тыс. или 28% иммигрантов приехали в Латвию из стран Европейского союза (без Великобритании), две тысячи человек или 22,2% от общего числа иммигрантов прибыли из Великобритании, тем временем в 2019 году из Соединенного Королевства в Латвию въехали 2,2 тыс. человек.

Также в прошлом году уменьшилось количество иммигрантов из стран СНГ, составив 2,9 тыс., что на 1,3 тыс. или 31% меньше, чем в 2019 году, включая тысячи выходцев из России.

Общее количество иммигрантов из других стран сократилось более чем на треть. Если, например, в 2019 году из Индии прибыло 830 человек, которые считаются постоянными жителями Латвии, то в прошлом году их количество сократилось почти вдвое и составило 427 человек, уточняет ЦСУ.

В 2020 году 4,7 тыс. или 53% иммигрантов были ремигрантами - гражданами и негражданами Латвии, а также резидентами другой гражданской принадлежности, но страной их рождения является Латвия, тогда как в 2019 году количество ремигрантов составляло 5,1 тыс. или 46%. Остальную часть составили иммигранты, не имеющие юридической связи с Латвией.

В прошлом году из Латвии выехало почти 12 тыс. человек, в том числе 7,9 тыс. эмигрировали в 2020 году в Евросоюз, и это на 13,4% меньше, чем годом ранее.

Эмиграция в Великобританию в 2020 году снизилась на 37% - эмигрировали 1,9 тыс., а в 2019 году - 2,9 тыс. В Германию уехало 2,3 тыс. человек, что на 23% меньше, чем в 2019 году, а в Нидерланды уехало чуть больше тысячи эмигрантов.

В прошлом году эмиграция в страны СНГ снизилась на 11%.

Из населения, эмигрировавшего в прошлом году, 69% были гражданами Латвии (в 2019 году - 72%).

На начало 2021 года в Латвии проживало 1,893 млн человек, что на 14,5 тыс. меньше, чем годом ранее.