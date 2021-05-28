Возле Даугавпилса предотвратили попытку загрязнения окружающей среды химическими веществами

В среду, 26 мая, в Ликсненской волости Даугавпилсского края, при проверке информации, полученной от местных жителей, было обнаружено 30 бочек с химическими веществами неизвестного происхождения. Они находились в различных местах на территориях, принадлежащих АО Latvijas valsts meži и VAS Latvijas dzelzceļš. В общей сложности было обнаружено 5750 литров химического вещества, которые просочились из бочек, загрязняя окружающую среду.

Бочки с химикатами бросили в лесу в Ликсненской волости ФОТО: Valsts vides dienests

Визуально оценивая бочки видно, что в тех находятся отходы, содержащие нефтепродукты (отработанное масло), а также неизвестное оранжевое вещество. Часть бочек была закрытой, что не позволяло визуально определить их содержимое. Для того, чтобы определить, какое это химическое вещество, были взяты пробы почвы.

В сотрудничестве с Государственной службой окружающей среды Даугавпилсского регионального управления (VVD), Государственной полицией (VP), Государственной пожарно-спасательной службой (VUGD) и Государственной лесной службой, а также с собственниками территорий, на месте происшествия были приняты чрезвычайные меры.

Обнаруженные бочки и вытекшие из них загрязнения были собраны и доставлены на временное хранение специалисту по утилизации отходов.

При проведении экстренных мероприятий в Ликсненской волости Государственная полиция задержала предполагаемого преступника, у которого в машине было еще 18 бочек с веществом неизвестного происхождения и он перевозил незаконные отходы.

Разрешения на вывоз отходов у него не было. VVD призывает граждан сообщать любую дополнительную информацию о лицах, которые могут быть причастны к этому нарушению. Пожалуйста, отправьте информацию на электронную почту okc@vvd.gov.lv или свяжитесь с нами, позвонив в VVD по телефону 26338800 (круглосуточно), или сообщите VP по телефону 65403311 или 110.