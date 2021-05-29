Сб, 29.05.2021
По-моему, это учреждение (PTAC) считает, что люди глупы и не понимают. Если у меня на фото в руке есть какой-то продукт и я этот продукт описываю - люди неглупы, они понимают, что это реклама. Зачем мне писать "реклама"?" Катрине Саулиете, инфлюенсер
Катрине Саулиете, инфлюенсер
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В России изменят правила выдачи загранпаспортов: для живущих за границей граждан ничего не изменится

Иллюстративное фото ФОТО: Reuters/ScanPix

28 мая "Парламентская газета" опубликовала материал о том, что в России изменят правила выдачи заграничных паспортов. Из материала следовало, что граждане России, живущие за пределами страны, смогут получить загранпаспорт, только приехав в Россию. Позже издание уточнило, что для для живущих за границей россиян не изменилось ничего.

Как сообщило издание, пересмотр ряда процедур вступает в силу в соответствии с приказом МВД России с 30 мая.

Получить загранпаспорт могут все граждане РФ, независимо от того, проживают ли они на территории страны или за границей.

Граждане, проживающие за пределами России, могут обратиться на территории Российской Федерации с заявлением о выдаче паспорта в подразделение по вопросам миграции лично или в форме электронного документа с использованием Единого портала либо через многофункциональный центр.

Также издание уточнило, что полномочия выдавать паспорт граждан России за пределами страны возложены на дипломатические представительства или консульские учреждения.

Срок предоставления государственной услуги в случае подачи заявления по месту пребывания заявителя - три месяца.

Право не платить госпошлину за утраченный или пришедший в негодность паспорт теперь смогут получить лишь россияне, попавшие в чрезвычайную ситуацию. Для всех остальных госпошлина за оформление загранпаспорта старого образца составит две тысячи рублей (22 евро), а нового - пять тысяч рублей ( 56 евро).

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