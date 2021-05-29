В России изменят правила выдачи загранпаспортов: для живущих за границей граждан ничего не изменится

Как сообщило издание, пересмотр ряда процедур вступает в силу в соответствии с приказом МВД России с 30 мая.
Получить загранпаспорт могут все граждане РФ, независимо от того, проживают ли они на территории страны или за границей.
Граждане, проживающие за пределами России, могут обратиться на территории Российской Федерации с заявлением о выдаче паспорта в подразделение по вопросам миграции лично или в форме электронного документа с использованием Единого портала либо через многофункциональный центр.
Также издание уточнило, что полномочия выдавать паспорт граждан России за пределами страны возложены на дипломатические представительства или консульские учреждения.
Срок предоставления государственной услуги в случае подачи заявления по месту пребывания заявителя - три месяца.
Право не платить госпошлину за утраченный или пришедший в негодность паспорт теперь смогут получить лишь россияне, попавшие в чрезвычайную ситуацию. Для всех остальных госпошлина за оформление загранпаспорта старого образца составит две тысячи рублей (22 евро), а нового - пять тысяч рублей ( 56 евро).