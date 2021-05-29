Сб, 29.05.2021
По-моему, это учреждение (PTAC) считает, что люди глупы и не понимают. Если у меня на фото в руке есть какой-то продукт и я этот продукт описываю - люди неглупы, они понимают, что это реклама. Зачем мне писать "реклама"?" Катрине Саулиете, инфлюенсер
Катрине Саулиете, инфлюенсер
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Обладательница самых больших скул в мире призналась, что хочет сделать еще несколько пластических операций

Украинка Анастасия Покрещук, известная как обладательница самых больших в мире скул, рассказала, что хочет сделать еще пару пластических операций.

Недавно Покрещук отвечала на вопросы подписчиков в Instagram. Один из любопытных фолловеров спросил, не хочет ли она сделать операцию по увеличению ягодиц и груди.

"Природа не дала мне большую грудь, поэтому я бы хотела установить грудные импланты и увеличить грудь до размера D", - ответила Анастасия.

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Она добавила, что не хочет устанавливать импланты в ягодицы, но уже запланировала операцию по удалению жира из брюшной полости.

Недавно Анастасия опубликовала фотографии, на которых видно, как она выглядела до операции.

На фото видно, как кардинально изменилась не только форма ее лица, но и зубы - настоящие зубы Анастасии скрыты под зубными коронками.

На процедуры по преображению лица Анастасия тратит около 1850 евро в год. Она признается, что это помогло ей привлечь внимание мужчин.

"Конечно, мне уделяется больше внимания, но дело не в моих скулах - это потому, что я стала смелее. Моя мама думает, что это немного безумие, но что она может сделать. Никаких сожалений, я довольна своими скулами", - сказала Покрещук.

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