Минфин предлагает для сотрудников СГД пенсию по возрасту

Министерство финансов утверждает, что выполнение задач, поставленных СГД, требует соответствующей компетентности, которая включает как знания и опыт должностных лиц, так и умственные и физические способности человека. "Именно сохранение и обеспечение физической работоспособности человека на необходимом уровне - одна из важнейших проблем, с которыми сталкивается СГД при выполнении возложенных на нее задач", - заявили в ведомстве.

Чтобы обеспечить предоставление услуг СГД в требуемом темпе и качестве, Минфин предлагает обозначить, что, выполняя эти задачи, "должностное лицо постепенно теряет свои неотъемлемые и необходимые физические и психоэмоциональные способности непосредственно под воздействием факторов производственной среды".

В Минфине подчеркнули, что при обеспечении выполнения задач СГД должностные лица службы выполняют работу, связанную с особым риском, характеризующимся повышенной психологической и физической нагрузкой, которую СГД не может предотвратить с помощью мер по охране труда.

"Профессиональные заболевания, вызванные воздействием вредных факторов производственной среды на здоровье должностных лиц, а также заболевания, вызванные старением, существенно влияют на физические возможности, необходимые для оказания услуг СГД. Физическое старение сотрудников СГД и прогрессирующая потеря физических возможностей создают риск, что не будет обеспечено качественное выполнение задач службы, а именно в:

Департаменте налоговой и таможенной полиции СГД,

Департаменте внутренней безопасности,

Таможенном департаменте,

должностные лица которых несут ответственность за выявление и предотвращение уголовных преступлений в области уплаты госналогов, пошлин и других обязательных платежей, установленных государством, а также в области таможенного дела", - пояснили в Минфине.

"В настоящее время становится все более важным то, что по состоянию здоровья сотрудники СГД уходят с работы, когда пенсионный возраст еще не наступил, или чиновники пытаются продлить стаж при длительном отсутствии, оформив нетрудоспособность. В таком случае оказывается финансовое воздействие на бюджет поддержки СГД и социальный государственный бюджет, при этом лишая службу возможности привлекать новых сотрудников", - указали в министерстве.

Законопроект, разработанный Минфином, предусматривает право на пенсию по выслуге лет для должностного лица СГД, освобожденного от работы, достигшего 60-летнего возраста и имеющего стаж работы не менее 30 лет, из которых последние десять лет отработаны чиновником.

В законопроекте также предлагается предусмотреть, что должностному лицу, имеющему право одновременно на несколько пенсий по возрасту, будет назначаться только одна пенсия по выбору этого человека.

Минфин подсчитал, что в 2022 году 18 чиновникам СГД при выходе на пенсию будет необходимо финансирование в размере 222 696 евро, в 2023 году 33 сотрудникам - 392 832 евро, а в 2024-м 52 чиновникам - 610 896 евро.

В прошлом году Госконтроль выступил с заявлением, что политика пенсионного обеспечения в Латвии не в порядке, не соответствует сути пенсионной политики и несправедлива по отношению к получателям пенсий по старости. По оценке Госконтроля, размер пенсий по возрасту за десять лет увеличился почти вдвое - на 32,5 миллиона евро.

Что это такое?

Аудиторы сообщили, что в Латвии действует пенсионная политика, которая дает лицам определенных профессий, таких как военнослужащие, дипломаты, прокуроры, сотрудники органов внутренних дел, работники государственных и муниципальных профессиональных оркестров и хоров, концертных организаций, театра и цирка и других, право на получение пенсии до достижения общего пенсионного возраста.

"Политика пенсионного обеспечения несправедлива по отношению к пенсионерам по старости, поскольку она позволяет получать более крупную пенсию, размер которой не зависит от накопленного пенсионного капитала и позволяет продолжать работать по профессии, по которой работник вышел на пенсию из-за снижения трудоспособности и социальной опасности. Со временем круг получателей такой пении расширился, однако комплексной оценки профессий, которые должны быть включены в систему пенсионного обеспечения, не проводилось", - подчеркнули аудиторы.