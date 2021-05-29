Сб, 29.05.2021
По-моему, это учреждение (PTAC) считает, что люди глупы и не понимают. Если у меня на фото в руке есть какой-то продукт и я этот продукт описываю - люди неглупы, они понимают, что это реклама. Зачем мне писать "реклама"?" Катрине Саулиете, инфлюенсер
Катрине Саулиете, инфлюенсер
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Думпис: нужно вакцинировать не менее 80%, иначе осенью придется возвращаться к ограничениям

Уга Думпис ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Антитела к Covid-19 были обнаружены только у 12% латвийцев, которые сами этого не знают, а это значит, что необходимо повысить темп вакцинации, чтобы можно было без опасений ожидать осени, сообщила в субботу вечером передача LTV Panorāma. Распространенность инфекции среди детей вдвое выше, чем среди пожилых людей - 20% и 9% соответственно.

Директор Института общественного здоровья Анда Кивите-Уртане отмечает, что решения о закрытии школ и отказе от проведения Праздника и песни и танца для школьной молодежи адекватны, потому что дети болеют, и болеют много. Хотя в большинстве случаев болезнь протекает бессимптомно или с легкими симптомами, именно дети могут передать эту инфекцию пожилым людям.

Данные по антителам предполагают, что пожилых людей следует вакцинировать как можно скорее и чаще. Число переболевших среди них невелико, поэтому пожилые люди, а также группа хронических больных имеют очень слабую защиту.

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Уга Думпис, руководитель службы эпиднадзора за инфекциями Университетской клинической больницы им. Паула Страдиня, отмечает, что необходимо охватить вакцинацией не менее 80-90% в этих группах, чтобы мы могли спокойно ждать осени. По его словам, в Латвии Covid-19 мы болели относительно немного, поэтому охват вакцинации должен быть достаточно высок, чтобы осенью нам не пришлось возвращаться к большим ограничениям.

Исследование антител также выявило большие региональные различия. Большинство людей, которые заразились Covid-19, даже не подозревая об этом, находятся в Латгалии - 21%, в Курземе таких людей 6%, а в Риге - 9%.

По словам Уги Думписа, то обстоятельство, что охват вакцинацией в Латгалии значительно меньше, вызывает дополнительную озабоченность. Анда Кивите, директор Института общественного здоровья, объясняет, что те, кто не хочет вакцинироваться, - это не просто обычные люди; часто это медицинский персонал.

К осени, когда снова откроются школы, которые на этот раз нельзя будет держать закрытыми, мы должны подготовиться, чтобы снова не переполнить наши больницы, отмечает Уга Думпис.

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Эпидемиологи опасаются, что летом, когда уровень заболеваемости упадет, люди могут расслабиться и забыть о мерах безопасности и необходимости вакцинации.

Подробнее: в сюжете LTV (на латышском языке)

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