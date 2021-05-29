Думпис: нужно вакцинировать не менее 80%, иначе осенью придется возвращаться к ограничениям

Директор Института общественного здоровья Анда Кивите-Уртане отмечает, что решения о закрытии школ и отказе от проведения Праздника и песни и танца для школьной молодежи адекватны, потому что дети болеют, и болеют много. Хотя в большинстве случаев болезнь протекает бессимптомно или с легкими симптомами, именно дети могут передать эту инфекцию пожилым людям.

Данные по антителам предполагают, что пожилых людей следует вакцинировать как можно скорее и чаще. Число переболевших среди них невелико, поэтому пожилые люди, а также группа хронических больных имеют очень слабую защиту.

Уга Думпис, руководитель службы эпиднадзора за инфекциями Университетской клинической больницы им. Паула Страдиня, отмечает, что необходимо охватить вакцинацией не менее 80-90% в этих группах, чтобы мы могли спокойно ждать осени. По его словам, в Латвии Covid-19 мы болели относительно немного, поэтому охват вакцинации должен быть достаточно высок, чтобы осенью нам не пришлось возвращаться к большим ограничениям.

Исследование антител также выявило большие региональные различия. Большинство людей, которые заразились Covid-19, даже не подозревая об этом, находятся в Латгалии - 21%, в Курземе таких людей 6%, а в Риге - 9%.

По словам Уги Думписа, то обстоятельство, что охват вакцинацией в Латгалии значительно меньше, вызывает дополнительную озабоченность. Анда Кивите, директор Института общественного здоровья, объясняет, что те, кто не хочет вакцинироваться, - это не просто обычные люди; часто это медицинский персонал.

К осени, когда снова откроются школы, которые на этот раз нельзя будет держать закрытыми, мы должны подготовиться, чтобы снова не переполнить наши больницы, отмечает Уга Думпис.

Эпидемиологи опасаются, что летом, когда уровень заболеваемости упадет, люди могут расслабиться и забыть о мерах безопасности и необходимости вакцинации.