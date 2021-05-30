Таллиннская скорая помощь ищет новых работников: только вакцинированных. Отказавшиеся от прививки готовы к суду

Руководитель Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас сказал Rus.Postimees, что часть работников, которые не были вакцинированы к концу апреля, на сегодняшний день уже сделали инъекцию. С нынешними работниками, которым нужно еще время подумать или с теми, кто принципиально против, в планах провести встречу.

"Мы встречаемся 1 июня с теми, кто не выполнил критерии (не вакцинировался - прим. ред.), чтобы понять, что за этим стоит. Они понимают, почему мы хотим, чтобы работники были вакцинированы, и мы хотим понять, какие у них препятствия на пути к вакцинации", - пояснил Адлас.

По его словам, скорая помощь наймет 20-25 новых работников, поиски которых должны закончиться уже на этой неделе. Он добавил, что на работу берут тех, кто уже вакцинирован.