Таллиннская скорая помощь ищет новых работников: только вакцинированных. Отказавшиеся от прививки готовы к суду

Руководитель Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас сказал Rus.Postimees, что часть работников, которые не были вакцинированы к концу апреля, на сегодняшний день уже сделали инъекцию. С нынешними работниками, которым нужно еще время подумать или с теми, кто принципиально против, в планах провести встречу.
"Мы встречаемся 1 июня с теми, кто не выполнил критерии (не вакцинировался - прим. ред.), чтобы понять, что за этим стоит. Они понимают, почему мы хотим, чтобы работники были вакцинированы, и мы хотим понять, какие у них препятствия на пути к вакцинации", - пояснил Адлас.
По его словам, скорая помощь наймет 20-25 новых работников, поиски которых должны закончиться уже на этой неделе. Он добавил, что на работу берут тех, кто уже вакцинирован.
29 апреля главврач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас выслал не вакцинированным работникам предупреждение, что если к 17 мая они не позволят себя привить, то у работодателя будет право прервать с ними трудовой договор. 16 мая часть отказавшихся от прививки работников скорой помощи заявили, что хотят продолжать делать свою работу и готовы обратиться в суд.