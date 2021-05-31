Пн, 31.05.2021
Надоела жизнь, сегодня умру и всех постреляю Бывший полицейский, открывший в России стрельбу по прохожим
Бывший полицейский, открывший в России стрельбу по прохожим

В ЦАР в результате взрыва погибли трое российских солдат

Иллюстративное фото ФОТО: Camille Laffont / AFP

На северо-востоке Центральноафриканской республики (ЦАР) конвой вооруженных сил подорвался на самодельном взрывном устройстве, в результате чего погибли три представителя одного из российских военизированных формирований и два местных полицейских, сообщает AFP.

"Убиты трое граждан России и два центральноафриканских полицейских", - рассказал представитель правительства по связям с прессой Анж Максим Казаги.

Как указали источники ООН, в четверг в результате взрыва были ранены пять представителей сил безопасности ЦАР.

Россия имеет в ЦАР сильное влияние, с 2018 году в эту страну был направлен большой контингент "инструкторов", обучающих солдат.

В декабре к ним присоединились несколько сотен представителей военизированного формирования, которые вместе с солдатами Руанды играют большую роль в операциях армии президента Фостенп-Арканжп Туадеры против повстанцев.

Как указывают негосударственные организации, на самом деле инструкторы - боевики частной российской военной компании "Группа Вагнера", которая вместе с солдатами особых сил Руанды и миротворцами ООН участвует в боях против повстанцев ЦАР.

Давление в стране с населением в 4,7 миллиона человек сохраняется с прошедших в декабре президентских выборов. Впрочем, недавний прирост насилия - последний эпизод в гражданской войне, продолжающейся с момента свержения президента Франуса Бозизе в 2013 году.

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