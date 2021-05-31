"Убиты трое граждан России и два центральноафриканских полицейских", - рассказал представитель правительства по связям с прессой Анж Максим Казаги.

Как указали источники ООН, в четверг в результате взрыва были ранены пять представителей сил безопасности ЦАР.

Россия имеет в ЦАР сильное влияние, с 2018 году в эту страну был направлен большой контингент "инструкторов", обучающих солдат.

В декабре к ним присоединились несколько сотен представителей военизированного формирования, которые вместе с солдатами Руанды играют большую роль в операциях армии президента Фостенп-Арканжп Туадеры против повстанцев.

Как указывают негосударственные организации, на самом деле инструкторы - боевики частной российской военной компании "Группа Вагнера", которая вместе с солдатами особых сил Руанды и миротворцами ООН участвует в боях против повстанцев ЦАР.