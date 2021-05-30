Эстонец попал в список самых влиятельных лидеров в сфере электромобилей

Чтобы дать обзор растущей отрасли, американский новостной портал Business Insider назвал семь самых влиятельных лидеров и инвесторов Европы, которые возглавляют контрнаступление европейской индустрии электромобилей на Tesla и китайских производителей. Среди них руководитель Skeleton Таави Мадиберк.

"Европа является мировым лидером в области исследований и разработок электромобилей",

- уверен Таави Мадиберк, генеральный директор компании Skeleton Technologies, занимающейся разработкой суперконденсаторов. "В то же время мы отстаем в области маркетинга, что не может быть решено только за счет увеличения объемов производства", - добавил он.

У Skeleton под руководством Мадиберка есть потенциал снизить зависимость Tesla от литий-ионных аккумуляторов. Компания разрабатывает новую технологию - суперконденсаторы, которые можно заряжать намного быстрее, чем обычные литий-ионные батареи. В то же время их суперконденсаторы боролись с проблемами емкости. Компания верит, что этот недостаток можно решить с помощью наноматериалов, к примеру, графена.

Основанная десять лет назад Мадиберком фирма действует в Саксонии, Германия, где находится ее завод по производству суперконденсаторов, который также является крупнейшим в Европе. На сегодняшний день компания Skeleton привлекла более 90 миллионов евро, в том числе 51 миллион евро от Министерства экономики и энергетики Германии.

"Наша цель - производить аккумуляторы большой емкости, с быстрой зарядкой, длительным сроком жизни и службы, что позволит нам предложить более конкурентоспособные аккумуляторы для электромобилей по сравнению с текущими или разрабатываемыми аккумуляторами", - сказал Мадиберк.