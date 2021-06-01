Нужно ли проходить тест после прививки и переносят ли вакцинированные вирус? Объясняют эксперты

Один из читателей обратился к порталу Apollo.lv с довольно интересным случаем - человек работает в учебном заведении, где необходимо регулярно проходить скрининговые тесты. Он получил вторую дозу вакцины против Covid-19, а уже через два дня - положительный результат теста. То же самое показали проверки членов семьи читателя. Портал Apollo.lv связался с Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC) и с главным инфектологом Министерства здравоохранения Угой Думписом, чтобы выяснить, часто ли случаются такие ситуации.

Первую дозу вакцины человек получил в апреле, вторую - через 28 дней.

Через два дня после повторной вакцинации обнаружился положительный результат теста. Без промедлений на проверку был отправлен и член семьи человека, тест которого также показал положительный результат.

Как позже выяснил семейный врач - после получения второй дозы вакцины тест на коронавирус делать вообще не нужно, потому что он в любом случае будет положительным.

Комментарий SPKC

Илзе Арая, начальник отдела коммуникаций SPKC, отметила, что скрининговый тест больше не требуется для лиц, прошедших полный курс вакцинации.

Информация, доступная на веб-сайте SPKC, предполагает, что

после первой дозы Pfizer/BioNTech нужно подождать 21 день перед повторной вакцинацией, а через 14 дней после получения второй дозы человек считается полностью вакцинированным;

для вакцины Moderna интервал между получением первой и второй дозы составляет 28 дней, через 14 дней после курса вакцинации человек считается полностью вакцинированным;

между дозами AstraZeneca интервал составляет от четырех до 12 недель.

"При получении вакцины человеку не вводится Covid-19. В случае положительного результата человек считается больным даже после вакцинации, потому что это не на 100% защищает его от болезни", - поясняет Арая.

Представитель SPKC указала, что человек мог заразиться коронавирусом примерно за два-три дня до вакцинации. Также Арая сказала, что получение второй дозы не было связано с положительным результатом теста на Covid-19.

"Обращаем внимание, что вакцинация не может быть причиной положительного результата ПЦР-теста на Covid-19, поскольку вакцины не содержат живой части вируса", - сообщила Арая.

Она указала, что после вакцинации может быть положительный тест на антитела. Если после вакцинации получается положительный результат ПЦР-теста на Covid-19, то человек заразился до или после вакцинации и болезнь может протекать бессимптомно.

Глядя на более подробную информацию, действительно можно сделать вывод, что после получения второй дозы вакцины человеку не нужно было проходить тест, поскольку его необходимо делать только в следующих случаях (пункт 3 "Лабораторный скрининг на инфекцию Covid-19 не требуется"):

1) Лица, переболевшие Covid-19, не нуждаются в рутинном скрининге и тестировании до 180-го дня после даты заболевания или даты подтверждающего сбора образцов на инфекцию Covid-19, если случай был бессимптомный.

2) Лица, прошедшие полный курс вакцинации против инфекции Covid-19 с помощью Pfizer/BioNTech, Moderna или Janssen, не нуждаются в регулярном обследовании на инфекцию Covid-19 через две недели после завершения полного курса вакцинации.

Однако даже вакцинированным рекомендуется пройти тестирование по эпидемиологическим показаниям, например, после контакта с заболевшим или будучи работником отделения медучреждения, пострадавшего от вспышки Covid-19.

3) Для лиц, вакцинированных от Covid-19 с помощью AstraZeneca, рутинные скрининги остаются актуальны до 21-го дня после даты получения первой дозы и после 90-го дня, если не была получена вторая доза вакцины.

После получения второй дозы тестирование на инфекцию проводится по эпидемиологическим показаниям.

Может ли человек, прошедший полный курс вакцинации, заразить других?

Арая указала, что если заболевание у человека проходит с легкими симптомами или без них, он менее заразен, чем тот, у кого, к примеру, сильный кашель, жар или другие симптомы.

"Получение вакцины облегчает течение болезни, человек может вообще не иметь симптомов. Это вещи, которые необходимо понять", - заявила пресс-секретарь SPKC.

Портал Apollo.lv также связался с инфектологом Угой Думписом, который отметил, что "такое действительно маловероятно и на практике происходит очень редко. Риски минимальны".

"Вакцинированные могут заразиться Covid-19, да, но заразить других? Вряд ли, может, только в единичных случаях при подавленном иммунитете", - пояснил Думпис.

Почему в Латвии снижается распространение инфекции?

В последнее время уровень заболеваемости Covid-19 в Латвии значительно снижается. Арая сообщила Apollo.lv, что одна из главных причин - вакцинация, темпы которой увеличиваются каждую неделю.

"Также важными факторами являются установленные меры безопасности и в некотором смысле сезонность, поскольку активности людей из помещений выходят на улицу", - сказала Арая.

Если посмотреть на долгосрочную перспективу, например на центры соцпомощи и медицинские учреждения, где в начале года было от 10% до 14%, то сейчас этот показатель составляет всего 1%.

В свою очередь инфектолог Уга Думпис выделил два наиболее важных фактора - ограничения и сезонность.

"Вирусы имеют некоторую сезонность летом. Известно, что в январе и феврале эти вирусы распространяются быстрее всего", - сказал он.

Специалист отметил, что в определенной степени на это влияет и вакцинация, но на данный момент из-за небольшого охвата она не приносит таких значительных улучшений.

Думпис сказал, что заболеваемость Covid-19 почти во всех странах, кроме Дании, снижается одинаково.

"В Дании заболеваемость растет, потому что ослаблены ограничения, а показатель вакцинации намного выше. Поэтому нам, конечно, не стоит радоваться, потому что видно, что снятие ограничений увеличило заболеваемость в Дании", - предупредил Думпис.

Были ли в Латвии констатированы случаи, когда после курса вакцинации привитый заболевал коронавирусом?

Представитель SPKC указала, что такие случаи в Латвии были, но статистика по этой ситуации не собирается регулярно.

В статистике пропорционально сравниваются вакцинированные и заболевшие. Арая указала, что вакцинированные имеют в семь раз больше преимуществ, чем невакцинированные.