Когда товары уже не могут ждать, а покупатели хотят покупать

Исследование, проведенное торговыми центрами совместно с лабораторией гигиены и профессиональных заболеваний Рижского университета им. Страдиня, показывает, что качество воздуха в центрах соответствует самым высоким стандартам.

В письме премьер-министру, министру здравоохранения, а также директору Центра профилактики и контроля заболеваний они призывают обратить на это внимание. В письме в правительство председатель правления Альянса девелоперов недвижимости Мартиньш Ванагс и руководители торговых центров обращают внимание Кабмина на то, что модель безопасной торговли, введенная Министерством экономики в конце февраля, уже себя оправдала, а соответствующие действия со стороны правительства не последовали, Торговцы ввели и соблюдают правила, а не пытаются их нарушить, но ослабления ограничений нет.