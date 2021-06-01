Вт, 1.06.2021
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Софья Таюрская, cолистка группы Little Big

Когда товары уже не могут ждать, а покупатели хотят покупать

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В то время как Эстония и Литва ослабляют ограничения, латвийские торговые центры с середины апреля торгуются о возможности работать, так как все это уже напоминает санкции против конкретной отрасли, пишет Dienas bizness.

Исследование, проведенное торговыми центрами совместно с лабораторией гигиены и профессиональных заболеваний Рижского университета им. Страдиня, показывает, что качество воздуха в центрах соответствует самым высоким стандартам.

В письме премьер-министру, министру здравоохранения, а также директору Центра профилактики и контроля заболеваний они призывают обратить на это внимание. В письме в правительство председатель правления Альянса девелоперов недвижимости Мартиньш Ванагс и руководители торговых центров обращают внимание Кабмина на то, что модель безопасной торговли, введенная Министерством экономики в конце февраля, уже себя оправдала, а соответствующие действия со стороны правительства не последовали, Торговцы ввели и соблюдают правила, а не пытаются их нарушить, но ослабления ограничений нет.

"Условия, при которых магазины с общей торговой площадью менее 7000 кв. м. за пределами торговых центров могут работать, не только искажают конкуренцию, но и увеличивают присутствие покупателей в открытых магазинах, поскольку они концентрируют у себя всех покупателей, в том числе тех, кто ходил в крупные торговые центры", - говорит в письме Ванагс, по сути имея в виду, что правительство своими решениями не ограничивает поток людей, а усиливает его, тем самым способствуя заболеваемости.

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