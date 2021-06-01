Сейм решил: Вараклянский край пока останется отдельным самоуправлением

Также предусмотрено, что до 1 января 2022 года Кабинет министров должен подать в Сейм предложение по административной территории Вараклянского края. Правительство должно предоставить предложения в соответствии с установленной Сеймом целью административно-территориальной реформы.

До 1 октября 2021 года Вараклянское самоуправление должно организовать общественное обсуждение по вопросу слияния края с окружающими краями для достижения целей административно-территориальной реформы.

До 1 октября, когда на первое заседании соберутся думы этих краев, в Вараклянском и Резекненском краях назначены временные администрации.

Решение временно сохранить Вараклянский край как отдельное самоуправление является компромиссным после того, как Сейм проголосовал вопреки решению Конституционного суда и поддержал включение Вараклянского края в Резененский край, тогда как суд 28 мая признал присоединение Вараклянского края к Резекненскому краю не соответствующим Конституции. Компромисс был достигнут после встречи представителей коалиционных партий с президентом Эгилом Левитсом, который указал на риск конституционного кризиса из-за решения Сейма.

Президент ожидает выполнения решения Конституционного суда по вопросу о Вараклянском крае

Латвия является правовым государством, и из этого следует, что Сейм обязан выполнять решения Конституционного суда (КС), поскольку в противном случае действия парламента вызовут конституционный кризис, заявил президент Эгил Левитс.

Он напомнил, что Конституцией на президента возложена роль ее хранителя, и Конституция запрещает провозглашать неконституционные законы, поэтому, по мнению президента, необходимо искать решения, чтобы избежать конституционного кризиса.

Эгил Левитс ФОТО: Paula Čurkste/LETA

После вчерашнего голосования Сейма, когда парламент отказался вопреки решению КС присоединять Вараклянский край к Мадонскому, сегодня, 1 июня, президент созвал собрание представителей коалиционных фракций.

Президент указал, что все конституционные органы осуществляют свою деятельность в рамках, установленных Конституцией. КС правомочен принимать решения о соответствии принятых Сеймом законов Конституции. В данном решении суд постановил, что положение закона об административных территориях и населенных пунктах, согласно которому нынешний Вараклянский край будет входить в состав вновь образованного Резекненского края, противоречит Конституции.