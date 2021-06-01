Сейм решил: Вараклянский край пока останется отдельным самоуправлением

Вараклянийский край в настоящее время остается отдельным самоуправлением
Президент ожидает выполнения решения Конституционного суда
Сейм сегодня, 1 июня, в окончательном чтении принял поправки к закону об административных территориях и населенных пунктах, которые предусматривают, что Вараклянский край пока останется отдельным самоуправлением.
Также предусмотрено, что до 1 января 2022 года Кабинет министров должен подать в Сейм предложение по административной территории Вараклянского края. Правительство должно предоставить предложения в соответствии с установленной Сеймом целью административно-территориальной реформы.
До 1 октября 2021 года Вараклянское самоуправление должно организовать общественное обсуждение по вопросу слияния края с окружающими краями для достижения целей административно-территориальной реформы.
До 1 октября, когда на первое заседании соберутся думы этих краев, в Вараклянском и Резекненском краях назначены временные администрации.
Решение временно сохранить Вараклянский край как отдельное самоуправление является компромиссным после того, как Сейм проголосовал вопреки решению Конституционного суда и поддержал включение Вараклянского края в Резененский край, тогда как суд 28 мая признал присоединение Вараклянского края к Резекненскому краю не соответствующим Конституции. Компромисс был достигнут после встречи представителей коалиционных партий с президентом Эгилом Левитсом, который указал на риск конституционного кризиса из-за решения Сейма.
Президент ожидает выполнения решения Конституционного суда по вопросу о Вараклянском крае
Латвия является правовым государством, и из этого следует, что Сейм обязан выполнять решения Конституционного суда (КС), поскольку в противном случае действия парламента вызовут конституционный кризис, заявил президент Эгил Левитс.
Он напомнил, что Конституцией на президента возложена роль ее хранителя, и Конституция запрещает провозглашать неконституционные законы, поэтому, по мнению президента, необходимо искать решения, чтобы избежать конституционного кризиса.
После вчерашнего голосования Сейма, когда парламент отказался вопреки решению КС присоединять Вараклянский край к Мадонскому, сегодня, 1 июня, президент созвал собрание представителей коалиционных фракций.
Президент указал, что все конституционные органы осуществляют свою деятельность в рамках, установленных Конституцией. КС правомочен принимать решения о соответствии принятых Сеймом законов Конституции. В данном решении суд постановил, что положение закона об административных территориях и населенных пунктах, согласно которому нынешний Вараклянский край будет входить в состав вновь образованного Резекненского края, противоречит Конституции.
Участники встречи согласились, что нельзя допустить конституционного кризиса. Обсуждались различные способы, как этого избежать, и одна из возможностей состоит в в том, что Сейм вновь примет решение о будущей принадлежности нынешнего Вараклянского края в соответствии с решением КС, а позже границы краев могут быть скорректированы. Другая возможность - сохранить Вараклянский край как отдельное самоуправление в течение переходного периода до принятия нового решения Сейма.