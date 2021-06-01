В России ради задержания одного человека перед вылетом остановили самолет

"Самолет остановили, когда тот уже собрался взлетать, (…) на борт вошла группа полицейских и сотрудников ФСБ, мне сказали, что я в розыске", - рассказал Пивоваров изданию "Эхо Москвы", хотя в базе МВД данных о его розыске нет. Самолет вылетел с опозданием в час и 35 минут.

Пивоварова увели в отдел ФСБ на территории аэропорта, где запретили пользоваться телефоном. В аэропорт к нему выехала адвокат, но несколько часов ее не пускали к задержанному. Бывший координатор организации "Правозащита Открытки" рассказала, что в пограничном управлении ФСБ "упорно сообщают, что никого с рейса не снимали и Пивоварова не видели".

Пивоварова увезли в Следственный комитет на допрос по делу об участии в "нежелательной организации", сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Статус задержанного в деле пока не определен. В Следственном комитете это пока не комментировали.