Главреду и журналисту Tut.by предъявлено обвинение в "соучастии в уклонении от уплаты налогов"

Позже сообщили, что в отношении должностных лиц Tut.by возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК РБ (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). Был заблокирован доступ к порталу, на сайт невозможно попасть ни с помощью VPN, ни через "зеркала", ни с Беларуси, ни из-за рубежа.

В чем обвиняют журналистов, не сказали. Это стало известным только 31 мая, когда Минский городской суд рассмотрел жалобу на помещение под стражу главного редактора Tut.by Марину Золотову и журналиста портала Елену Толкачеву. Оказалось, их обвиняют в соучастии в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Санкция этой статьи предусматривает наказание до пяти лет ограничения свободы или от трех до семи лет лишения свободы.

Суд оставил в силе самую суровую меру пресечения в виде заключения под стражу. Исходя из практики можно предположить, что на два месяца.

Генпрокуратура Беларуси вынесла предупреждение редактору газеты "Новы Час". Поводом стал ряд статей. Так, в публикации "Дымавая заслона з наступствамі" прокуратура нашла "необоснованные выводы о нелегитимности белорусской власти, росте ненависти в гражданском обществе, якобы обусловленной принимаемыми в стране репрессивными законами". А в интервью Светланы Тихановской "безосновательно утверждалось о беззаконии и репрессиях в Республике Беларусь".

По мнению прокуратуры, "авторы использовали выражения и обороты речи, которые способствовали нагнетанию напряженности в обществе, разжиганию ненависти и вражды в отношении представителей власти, сотрудников правоохранительных органов как отдельных социальных групп населения". После второго предупреждения газету могут закрыть.

Главный редактор "Новага часу" Оксана Колб прокомментировала: "Эти предупреждения можно выносить фактически по любой статье, потому что сейчас такое время".