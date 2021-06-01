Адвокат о состоянии Софии Сапеги: иногда случаются панические атаки
Ожидалось, что задержанной вместе с Романом Протасевичем Софии Сапеге 31 мая будет предъявлено обвинение. Но этого не случилось, сообщил адвокат Александр Филанович.
Ожидалось, что задержанной вместе с Романом Протасевичем Софии Сапеге 31 мая будет предъявлено обвинение. Но этого не случилось, сообщил адвокат Александр Филанович.
"С ее слов, чувствует себя нормально. Понимает, где находится. Иногда случаются панические атаки, но в целом она с ними справляется. Жалоб не высказывает", - сказал он.
В тот же день стало известно, что россиянка София Сапега после суда может быть передана для отбытия дальнейшего наказания в Россию, об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
"Этим вопросом должны заниматься соответствующие правоохранительные органы. Решение должен принять суд. Скорее всего, суд состоится в Беларуси, с учетом того что вся информация о подрывной деятельности тех или иных лиц стекалась в наши структуры. Как будет развиваться ситуация дальше, я не могу предсказать, потому что существуют разные варианты", - отметил министр.
При этом, по его словам, "решением главы государства могут быть приняты решения и о помиловании, и о передаче для отбывания дальнейшего наказания в Россию".
Макей подчеркнул, что Сапега гражданка России, но имеет вид на жительство в Беларуси.
"Мы занимались этим вопросом в части обеспечения консульского доступа посольства России к ней, и у меня был разговор на эту тему с моим коллегой Сергеем Лавровым. Консульский доступ был получен. Насколько мне известно, она вела так называемый сайт карателей", - отметил министр.
Он пояснил, что это Telegram-канал "Черная книга Беларуси", где фиксировались личные данные представителей правоохранительных структур, государственных служащих.