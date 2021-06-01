Адвокат о состоянии Софии Сапеги: иногда случаются панические атаки

"С ее слов, чувствует себя нормально. Понимает, где находится. Иногда случаются панические атаки, но в целом она с ними справляется. Жалоб не высказывает", - сказал он.

В тот же день стало известно, что россиянка София Сапега после суда может быть передана для отбытия дальнейшего наказания в Россию, об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

"Этим вопросом должны заниматься соответствующие правоохранительные органы. Решение должен принять суд. Скорее всего, суд состоится в Беларуси, с учетом того что вся информация о подрывной деятельности тех или иных лиц стекалась в наши структуры. Как будет развиваться ситуация дальше, я не могу предсказать, потому что существуют разные варианты", - отметил министр.

При этом, по его словам, "решением главы государства могут быть приняты решения и о помиловании, и о передаче для отбывания дальнейшего наказания в Россию".

Макей подчеркнул, что Сапега гражданка России, но имеет вид на жительство в Беларуси.

"Мы занимались этим вопросом в части обеспечения консульского доступа посольства России к ней, и у меня был разговор на эту тему с моим коллегой Сергеем Лавровым. Консульский доступ был получен. Насколько мне известно, она вела так называемый сайт карателей", - отметил министр.