В Эстонии отменили обязательное ношение масок

Департамент здоровья имеет право вводить обязанность носить маску, если в этом возникает потребность. Такое же право имеют и работодатели, сообщила во вторник пресс-служба правительства.

"Благодаря усилиям жителей Эстонии по борьбе с коронавирусом и активной вакцинации показатели заражения успешно снизились, - сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас. - Это дает возможность изменить самое бросающееся в глаза требование эпохи коронавируса - превратить ношение маски из обязательного в рекомендательное.

Со среды таким образом ношение маски в публичных помещениях больше не является обязательным. Вместе с тем я хочу напомнить всем, что коронавирус никуда не делся, поэтому мы по-прежнему рекомендуем носить маски в закрытых многолюдных помещениях, а также это необходимо делать в том случае, если Департамент здоровья или работодатель в определенных обстоятельствах будут требовать носить маску".

Общегосударственная обязанность носить маски отменяется во всех публичных помещениях, домах попечения и образовательных учреждениях, где она действовала прежде. Это касается как магазинов, пунктов обслуживания, так и сферы образования, культуры, спорта, развлечений и церквей. Носить маску или прикрывать нос и рот по-прежнему рекомендуется в закрытых, многолюдных помещениях, где плохая вентиляция и нет возможности держаться на расстоянии от посторонних людей, например, в общественном транспорте.

В соответствии с эпидемиологической ситуацией Департамент здоровья имеет право требовать носить маску во время конкретных мероприятий или в конкретных местах, также и работодатель имеет право для обеспечения защищенной от коронавируса среды требовать от работников или клиентов предприятия носить маску. Поскольку опасность распространения коронавируса из Эстонии никуда не делась, рекомендуется по-прежнему придерживаться дистанции, мыть и дезинфицировать руки.

Помимо упразднения общегосударственной обязанности носить маску, ношения масок больше не будут централизованно требовать от лиц, близко контактировавших с больным Covid-19, однако эта обязанность сохранится, если этого будет требовать Департамент здоровья. Обязанность носить маску для близкоконтактных лиц не продлевается, поскольку постоянно растет число людей, вакцинированных от коронавируса. С учетом того, что Департамент здоровья должен консультировать лиц, близко контактировавших с больным, при нынешних показателях заболеваемости можно решить проблему ношения маски в индивидуальном порядке.