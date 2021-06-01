В России прошли обыски у политика Дмитрия Гудкова и его сторонников
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
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В Москве и Подмосковье прошли обыски у политика Дмитрия Гудкова и его сторонников
Обыски на даче и в квартире экс-депутата Госдумы, оппозиционера Дмитрия Гудкова завершились, его везут на допрос в Главное следственное управление Москвы, сообщила его соратница, координатор движения "Открытая Россия" Татьяна Усманова.
"Сейчас обыски закончились, его везут на допрос в главное следственное управление ГУ МВД России по Москве", – сказала Усманова "Интерфаксу.
Утром первого июня сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском к Дмитрию Гудкову на его дачу под Коломной. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
"Вломился ОМОН. Все телефоны отключены. Причина обыска неизвестна. В доме – сыновья с внуками и родственники", - сообщил в своем Twitter его отец Геннадий Гудков.
Геннадий Гудков написал, что обыск проходит также у сестры его жены и в помещении, в котором 8 лет назад располагался его офис. Позже он сообщил, что сестру его жены Ирину "куда-то повезли", а во время обыска у нее дома искали "какие-то документы компаний".
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