В России прошли обыски у политика Дмитрия Гудкова и его сторонников

В этом выпуске:

В Москве и Подмосковье прошли обыски у политика Дмитрия Гудкова и его сторонников. Бывшего директора "Открытой России" отвезли на допрос в Краснодар, где против него возбуждено уголовное дело.

В Беларуси заключенный попытался покончить с собой в зале суда. Перед этим Степан Латыпов сообщил, что получал угрозы от следователей.

Украинский политик Виктор Медведчук вел переговоры о закупке угля с неподкрольных территорий Донбасса. Об этом сообщают журналисты Бигус.Инфо - они опубликовали новую часть записей разговоров человека с голосом, похожим на голос Медвечдука.

Суд в аннексированном Крыму вынес приговор Рефату Чубарову. Лидера крымских татар заочно приговорили к шести годам колонии.

В Москве и Подмосковье прошли обыски у политика Дмитрия Гудкова и его сторонников

Обыски на даче и в квартире экс-депутата Госдумы, оппозиционера Дмитрия Гудкова завершились, его везут на допрос в Главное следственное управление Москвы, сообщила его соратница, координатор движения "Открытая Россия" Татьяна Усманова.

"Сейчас обыски закончились, его везут на допрос в главное следственное управление ГУ МВД России по Москве", – сказала Усманова "Интерфаксу.

Утром первого июня сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском к Дмитрию Гудкову на его дачу под Коломной. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Вломился ОМОН. Все телефоны отключены. Причина обыска неизвестна. В доме – сыновья с внуками и родственники", - сообщил в своем Twitter его отец Геннадий Гудков.

Геннадий Гудков написал, что обыск проходит также у сестры его жены и в помещении, в котором 8 лет назад располагался его офис. Позже он сообщил, что сестру его жены Ирину "куда-то повезли", а во время обыска у нее дома искали "какие-то документы компаний".

Все подробности - в новом выпуске!