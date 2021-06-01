Начальник Госполиции: Риекстс связался с нами и готов дать показания

"Если он действительно придет и даст показания, то это может быть смягчающим вину обстоятельством, но, если мы его найдем, то ситуация будет иной", - сказал Рукс.

Ранее в интервью передаче Rīta Panorāma Латвийского телевидения Рукс публично обратился к разыскиваемому Эрнесту Риекстсу, призвав его самого явиться в полицию.

"Все-таки произошло очень тяжелое происшествие с тяжелыми последствиями. Если у вас есть совесть, прошу, явитесь сами. Это было бы правильным шагом. Долго вы скрываться не сможете!" - сказал Рукс, добавив, что у стражей порядка есть ряд вопросов, которые они хотят задать Риекстсу.

Вечером 1 июня Рукс сообщил, что Риекстс связался со стражами порядка, однако не прокомментировал, в какой стране он находится.

Напомним, Государственная полиция в связи с трагическим происшествием в нелегальном хостеле в Риге, на улице Меркеля, 8, разыскивает Эрнеста Риекстса.