Впервые зарегистрировано заражение человека редкой формой птичьего гриппа

По данным Reuters, инфекция была обнаружена в восточной провинции Китая Цзянсу.

По данным Национальной комиссии здравоохранения, это первый известный случай заражения H10N3 в мире.

41-летний житель провинции был доставлен в больницу 28 апреля, 28 мая у него было официально подтверждено заражение вирусом H10N3. Комиссия пока не прокомментировала, где пациент заразился птичьим гриппом.

Состояние пациента стабильное, в ближайшее время он будет выписан из больницы. Ни один из ближайших контактов этого человека не был инфицирован H10N3.

В Китае существует множество видов птичьего гриппа, некоторые из которых иногда поражают людей, в основном тех, кто работает в птицеводстве.

Можно ли заразиться?

Пока нет доказательств того, что H10N3 может легко передаваться от животных к человеку.

Национальная комиссия здравоохранения подчеркивает, что симптомы H10N3 у птиц довольно умеренные, и не ожидается, что инфекция H10N3 перерастет в крупную вспышку.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также отмечает, что в настоящее время нет доказательств того, что люди могут заразиться H10N3 от других людей.

Однако ВОЗ напоминает, что всегда существует риск новой эпидемии птичьего гриппа среди людей.

История

За 40 лет до 2018 года во всем мире было зарегистрировано всего около 160 случаев H10N3, причем вирус обнаружен в основном у диких птиц в Азии и в некоторых случаях в Северной Америке. Случаев заражения вирусом среди домашней птицы не зарегистрировано.