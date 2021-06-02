Продовольственная служба призывает не употреблять минеральную воду Evian в бутылках по 0,75 литра

В службе пояснили, что потребителей, купивших природную минеральную воду Evian в бутылках емкостью 750 миллилитров со спортивной крышкой, время производства которой - 16 сентября 2020 года с 18:50 до 18:55, а срок годности установлен на 16 сентября 2022 года, призывают не использовать ее и вернуть в точку продажи.