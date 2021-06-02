Ср, 2.06.2021
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Мартиньш Ванагс, председатель правления Альянса девелоперов недвижимости

Продовольственная служба призывает не употреблять минеральную воду Evian в бутылках по 0,75 литра

ФОТО: Shutterstock

Продовольственная и ветеринарная служба (PVD) призывает потребителей не использовать минеральную воду Evian в бутылках по 750 миллилитров со спортивной крышкой, сообщает PVD.

В службе пояснили, что потребителей, купивших природную минеральную воду Evian в бутылках емкостью 750 миллилитров со спортивной крышкой, время производства которой - 16 сентября 2020 года с 18:50 до 18:55, а срок годности установлен на 16 сентября 2022 года, призывают не использовать ее и вернуть в точку продажи.

PVD заявила, что Система быстрого оповещения Европейского Союза получила сообщение об обнаружении в воде остатков дезинфицирующего средства.

Бутылки Evian 750 мл производятся SA Eaux Minérales d'Evian. Дистрибьютором минеральной воды в Латвии является SIA Eugesta un partneri.

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