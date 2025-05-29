Ждать ли в Латвии новых ограничений для россиян? Литва подала пример

С 3 мая в Литве вступили в силу дополнительные ограничения для граждан России, которые предусматривают потерю вида на жительство для тех, кто в течение трех месяцев без объективных причин более одного раза ездил в РФ или Беларусь. TVNET+ выяснил, планирует ли Латвия последовать примеру соседа.