Ждать ли в Латвии новых ограничений для россиян? Литва подала пример

С 3 мая в Литве вступили в силу дополнительные ограничения для граждан России, которые предусматривают потерю вида на жительство для тех, кто в течение трех месяцев без объективных причин более одного раза ездил в РФ или Беларусь. TVNET+ выяснил, планирует ли Латвия последовать примеру соседа.
Ограничения приняты Литвой в рамках закона о санкциях в отношении граждан России и Беларуси в связи с продолжающимся полномасштабным российским вторжением в Украину.
А как обстоят дела в Латвии? Согласно данным на сайте PMLP, в нашей стране на конец 2024 года обладателями действующих временных ВНЖ являлись 85 978 иностранцев, из них 10 741 - россияне. Постоянные ВНЖ имеются у 45 731 иностранца, из них 30 771 - россияне.