"Абонемент" сигаретной мафии в полиции - приговор суда раскрыл коррупционную схему

Сколько стоит "крыша" от полиции для подпольной табачной мафии? Ответ на этот вопрос раскрывается в приговоре Экономического суда по делу о взяточничестве, в котором были обвинены двое полицейских. Каждый месяц они навещали одного торговца сигаретами, взимая с него "абонентскую" плату за возможность беспрепятственно торговать нелегальной продукцией.