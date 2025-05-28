В реабилитационном центре Vaivari пьяные иностранные пациенты устроили драку

В реабилитационном центре Vaivari произошел конфликт с участием пьяных иностранных пациентов, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
Несколько пациентов начали громко ссориться, но затем все дошло до драки.
"Было констатировано агрессивное поведение пациентов, незамедлительно были привлечены сотрудники нашей службы безопасности, охрана и муниципальная полиция", - рассказала передаче представитель Vaivari.
Виновные в конфликте были доставлены в соответствующие органы, и такой случай - чрезвычайно редкое явление.
"Судя по предварительной информации, конфликт, возможно, начался после того, как прохожие указали иностранцам, что они во дворе дома слишком громко слушают музыку. В связи с произошедшим начата ведомственная проверка, выясняются точные причины конфликта и все вовлеченные лица", - проинформировали передачу в Государственной полиции.
Один из вовлеченных в конфликт людей, иностранный гражданин, попытался даже сорвать нательную камеру сотрудницы полиции, когда стражи порядка останавливали конфликт.
В связи с произошедшим начат административный процесс.
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