Чт, 3.06.2021
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Аресты оппозиционеров в России. Что происходит?

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Задержанного накануне Дмитрия Гудкова посетили члены общественной наблюдательной комиссии Москвы. Оппозиционеру грозит пять лет тюрьмы. В Кремле говорят, что дело Гудкова не связано с политикой
  • Суд в Краснодаре арестовал бывшего директора "Открытой России" на два месяца. Андрея Пивоварова обвиняют в сотрудничестве с нежелательной организацией
  • Крупнейшая в мире компания по производству мяса подверглась хакерской атаке. Злоумышленники требуют выкуп, в Белом доме считают, группировка может быть связана с Россией
  • Какую технику используют страны Евросоюза для поиска нелегальных мигрантов в воде и на суше?

Российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков проходит подозреваемым по делу о причинении имущественного ущерба в особо крупном размере. Завтра состоится суд по избрании ему меры пресечения. Сегодня Гудкова в ИВС посетили члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

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