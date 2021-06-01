Аресты оппозиционеров в России. Что происходит?

Российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков проходит подозреваемым по делу о причинении имущественного ущерба в особо крупном размере. Завтра состоится суд по избрании ему меры пресечения. Сегодня Гудкова в ИВС посетили члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы.