Госканал в Беларуси выпустил интервью Протасевича. Он осудил оппозицию и сказал, что у Лукашенко "стальные яйца"

Протасевич с 23 мая находится в белорусском СИЗО. Он сообщил, что чувствует себя "прекрасно". Как именно записывали интервью, неизвестно, ведь уже пять суток к Протасевичу не допускают адвоката. Неизвестно, говорил ли Протасевич по своей воле.

Признание

Протасевич заявил, что признал свою вину в организации массовых несанкционированных акций в Беларуси. По его словам, он публиковал призывы выйти на улицу 9 августа 2020 года. Также он признал вину по статье об организации действий, нарушающих порядок. "Я осознавал, что призывы стали следствием того, что на улице начались неконтролируемые беспорядки. По сути, три дня Минск жил в хаосе", - сказал Протасевич.

Критика белорусской оппозиции

Также Протасевич раскритиковал оппозицию Беларуси и заявил, что уважает Александра Лукашенко. Критике подверглись члены координационного совета и сотрудники штаба Светланы Тихановской. По словам Протасевича, став больше заниматься политикой, он понял, что "многое, за что критиковали Александра Григорьевича, - просто попытка давления".

Спонсирование Nexta

Журналист также сообщил, что Telegram-канал Nexta якобы спонсировала компания некого известного российского олигарха. Протасевич сообщил, что узнал о переводах компании из России в размере нескольких тысяч евро от основателя канала Степана Путило. Название компании названо не было, но Протасевич отметил, что она "связана с Уралом и горной добычей", а после завершения активной фазы протеста в Беларуси Nexta должен был заняться повесткой в России.

ФОТО: Скриншот из видео

Кто подставил?

Протасевич сообщил, что считает, что за посадкой самолета Ryanair в Минске, стоит Даниил Богданович - человек из окружения Тихановской. Журналист сообщил, что имел с ним конфликт. Ранее в интервью от 2 июня в "фильме-расследовании" от того же ОНТ о посадке самолета, Протасевич также говорил, что его мог подставить некто, с кем у журналиста был конфликт.

Избиения и пытки

Протасевич в интервью рассказал, что перед записью его не гримировали. В конце ролика на его руках заметны следы телесных повреждений. Издание "Наша нива" опубликовало скриншот записи, на котором Протасевич закрывает лицо руками. На его запястьях видны синяки.

Ранее родители Романа Дмитрий и Наталья Протасевич сообщили телеканалу "Настоящее время", что на записи, показанной 2 июня, заметили на руках сына следы от наручников и синяки. Мать Романа обратила внимание, что в записи лицо Романа "как бы замылено, издалека затемнено" - по ее мнению, так пытались скрыть синяки на лице и следы от удушения на шее.

Отец Протасевича уверен, что сын дал это интервью после пыток.