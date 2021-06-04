Пт, 4.06.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр
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Госканал в Беларуси выпустил интервью Протасевича. Он осудил оппозицию и сказал, что у Лукашенко "стальные яйца"

ФОТО: Скриншот из видео

В четверг, 3 июня белорусский государственный телеканал ОНТ в программе "Марков. Ничего личного" выпустил интервью с арестованным в Минске бывшим главредом Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем.

Протасевич с 23 мая находится в белорусском СИЗО. Он сообщил, что чувствует себя "прекрасно". Как именно записывали интервью, неизвестно, ведь уже пять суток к Протасевичу не допускают адвоката. Неизвестно, говорил ли Протасевич по своей воле.

Признание

Протасевич заявил, что признал свою вину в организации массовых несанкционированных акций в Беларуси. По его словам, он публиковал призывы выйти на улицу 9 августа 2020 года. Также он признал вину по статье об организации действий, нарушающих порядок. "Я осознавал, что призывы стали следствием того, что на улице начались неконтролируемые беспорядки. По сути, три дня Минск жил в хаосе", - сказал Протасевич.

Критика белорусской оппозиции

Также Протасевич раскритиковал оппозицию Беларуси и заявил, что уважает Александра Лукашенко. Критике подверглись члены координационного совета и сотрудники штаба Светланы Тихановской. По словам Протасевича, став больше заниматься политикой, он понял, что "многое, за что критиковали Александра Григорьевича, -  просто попытка давления".

Спонсирование Nexta

Журналист также сообщил, что Telegram-канал Nexta якобы спонсировала компания некого известного российского олигарха. Протасевич сообщил, что узнал о переводах компании из России в размере нескольких тысяч евро от основателя канала Степана Путило. Название компании названо не было, но Протасевич отметил, что она "связана с Уралом и горной добычей", а после завершения активной фазы протеста в Беларуси Nexta должен был заняться повесткой в России.

ФОТО: Скриншот из видео

Кто подставил?

Протасевич сообщил, что считает, что за посадкой самолета Ryanair в Минске, стоит Даниил Богданович - человек из окружения Тихановской. Журналист сообщил, что имел с ним конфликт. Ранее в интервью от 2 июня в "фильме-расследовании" от того же ОНТ о посадке самолета, Протасевич также говорил, что его мог подставить некто, с кем у журналиста был конфликт.

Избиения и пытки

Протасевич в интервью рассказал, что перед записью его не гримировали. В конце ролика на его руках заметны следы телесных повреждений. Издание "Наша нива" опубликовало скриншот записи, на котором Протасевич закрывает лицо руками. На его запястьях видны синяки.

Ранее родители Романа Дмитрий и Наталья Протасевич сообщили телеканалу "Настоящее время", что на записи, показанной 2 июня, заметили на руках сына следы от наручников и синяки. Мать Романа обратила внимание, что в записи лицо Романа "как бы замылено, издалека затемнено" - по ее мнению, так пытались скрыть синяки на лице и следы от удушения на шее.

Отец Протасевича уверен, что сын дал это интервью после пыток.

"У Романа идет внутренняя борьба между тем, что он должен сказать, и тем, что он никогда бы в жизни не сказал. Я уверен, это последствия более чем недельного его пребывания в застенках СИЗО КГБ, издевательств, пыток. Сначала его пытались душить, избивали, сейчас видны следы от наручников",

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- сказал он. Также он допустил, что Романа Протасевича могли "напичкать какими-то психотропами".

Реакция

Франак Вячорка, советник Светланы Тихановской сказал, что материал ОНТ - "признание под дулом автомата". "Понятно, что половина там просто написана, половина - какие-то размышления на тему", - заявил он. Анна Красулина, пресс-секретарь Тихановской заявила:

"Это не интервью, это пыточная".

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Не остались в стороне и другие журналисты.

Журналист Мэтью Лаксмур в своем Twitter написал: "Очень тяжело это смотреть. Избитый Роман Протасевич на белорусском государственном телевидении, чтобы восхвалять автократа Лукашенко через 10 дней после того, как его самолет был вынужденно посажен в Минске. Поворот, в который очень трудно поверить".

Корреспондент The Independent Оливье Кэролл написал:

"Протасевич в "интервью" под пытками говорит, что ошибался насчет Лукашенко. "Он человек со стальными яйцами", - говорит он. Конечно, это не его слова. И интервьюер не журналист. Уж точно не принадлежит к той профессии, которую я знаю".

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