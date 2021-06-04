На Югле в четверг погиб велосипедист
За прошедшие сутки в результате ДТП в Латвии пострадали 13 человек, а в Риге, в микрорайоне Югла, погиб велосипедист, сообщили агентству LЕТА в Госполиции.
За прошедшие сутки в результате ДТП в Латвии пострадали 13 человек, а в Риге, в микрорайоне Югла, погиб велосипедист, сообщили агентству LЕТА в Госполиции.
ДТП с велосипедистом произошло около 14:30 на Бривибас гатве, 345. По предварительной информации, ехавший на велосипеде мужчина упал и умер на месте. Предполагается, что у него могли быть проблемы со здоровьем. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Среди пострадавших в результате ДТП в четверг были шесть велосипедистов и три пешехода.
В целом за прошедшие сутки зарегистрировано 100 дорожно-транспортных происшествий.
За вождение в состоянии опьянения полиция задержала семь человек, также был задержан один водитель, управлявший транспортным средством под воздействием наркотических веществ.
За превышение разрешенной скорости движения оформлено 172 протокола, в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 420 протоколов.