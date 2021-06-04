На Югле в четверг погиб велосипедист

ДТП с велосипедистом произошло около 14:30 на Бривибас гатве, 345. По предварительной информации, ехавший на велосипеде мужчина упал и умер на месте. Предполагается, что у него могли быть проблемы со здоровьем. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Среди пострадавших в результате ДТП в четверг были шесть велосипедистов и три пешехода.

В целом за прошедшие сутки зарегистрировано 100 дорожно-транспортных происшествий.

За вождение в состоянии опьянения полиция задержала семь человек, также был задержан один водитель, управлявший транспортным средством под воздействием наркотических веществ.