Граймс рассказала, как построить коммунизм с помощью искусственного интеллекта. В Сети идею не оценили

"У меня есть идея для коммунистов. Большинство коммунистов, которых я знаю, не поклонники ИИ. Но если задуматься, ИИ - самый быстрый путь к коммунизму. (…) ИИ мог бы автоматизировать все сельское хозяйство, отсеять систематическую коррупцию, тем самым приблизив нас к максимальному равенству как можно скорее. В общем, все то, что все любят в коммунизме, но без колхозов. Потому что, давайте будем реалистами, принудительное сельское хозяйство - это так себе", - сказала Граймс.
Как отреагировали на ее слова в Сети?
Ряд пользователей соцсетей посчитал странным то, что девушка миллиардера и одного из самых успешных предпринимателей в мире положительно рассуждает о коммунизме. Спустя некоторое время Граймс уточнила, что она не является коммунистом:
"Это шутка, но, может быть, технократы и коммунисты смогут поладить".
Но шутку все равно не оценили. Вот, что писали в Twitter:
"И как Граймс не стесняется говорить о том, насколько хорош коммунизм, в то время как ее муж - Илон Маск"
"Граймс рассуждает о коммунизме в TikTok, в то время как ее парень - глава капитализма. Это меня убивает".
"Граймс так говорит о коммунизме, будто ее мужчина не будет первым, кого убьют при любом намеке на революцию"
"Мы уже так много автоматизировали, но нам все еще приходится работать в том же объеме, а иногда и больше, уже примерно 150 лет. Так что если в обществе не произойдут радикальные изменения, такие люди, как твой парень, будут продолжать присваивать 99% преимуществ автоматизации и умножать свои миллиарды, в то время как остальные будут работать ни за что"
Однако были и те, кто поддержал певицу:
"Но она говорит об утопическом коммунизме, а не о правительственном коммунизме… что приемлемо, и, возможно, она права. Как только основные потребности будут удовлетворены, мы будем проводить время, опираясь на Платона, Аврелия, Теслу… будем тратить свободное время, как нам хочется, а не бороться за свою жизнь"
Esquire, в свою очередь, отмечает, что пользователи Сети нашли фотографию звезды из школьного ежегодника, где ее снимок подписан цитатой Иосифа Сталина "Веселье - самая выдающаяся черта Советского Союза" (дословно).