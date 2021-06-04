Граймс рассказала, как построить коммунизм с помощью искусственного интеллекта. В Сети идею не оценили

"У меня есть идея для коммунистов. Большинство коммунистов, которых я знаю, не поклонники ИИ. Но если задуматься, ИИ - самый быстрый путь к коммунизму. (…) ИИ мог бы автоматизировать все сельское хозяйство, отсеять систематическую коррупцию, тем самым приблизив нас к максимальному равенству как можно скорее. В общем, все то, что все любят в коммунизме, но без колхозов. Потому что, давайте будем реалистами, принудительное сельское хозяйство - это так себе", - сказала Граймс.

Как отреагировали на ее слова в Сети?

Ряд пользователей соцсетей посчитал странным то, что девушка миллиардера и одного из самых успешных предпринимателей в мире положительно рассуждает о коммунизме. Спустя некоторое время Граймс уточнила, что она не является коммунистом:

"Это шутка, но, может быть, технократы и коммунисты смогут поладить".

Но шутку все равно не оценили. Вот, что писали в Twitter:

"И как Граймс не стесняется говорить о том, насколько хорош коммунизм, в то время как ее муж - Илон Маск"

is grimes not embarrassed talking about how great communism is when her husband is ELON MUSK — k 💾 (@TAKUMlCULT) June 3, 2021

"Граймс рассуждает о коммунизме в TikTok, в то время как ее парень - глава капитализма. Это меня убивает".

no bc grimes getting into communism discourse on tiktok when their man is mayor of capitalism kinda kills me — vampire enthusiast (@beImonttrevor) June 3, 2021

"Граймс так говорит о коммунизме, будто ее мужчина не будет первым, кого убьют при любом намеке на революцию"

grimes speaking on communism as if her man wouldn't be the first to get taken out at any hint of a revolution — kada elliot (@bluehoodiebaby) June 3, 2021

"Мы уже так много автоматизировали, но нам все еще приходится работать в том же объеме, а иногда и больше, уже примерно 150 лет. Так что если в обществе не произойдут радикальные изменения, такие люди, как твой парень, будут продолжать присваивать 99% преимуществ автоматизации и умножать свои миллиарды, в то время как остальные будут работать ни за что"

yea but grimes we've automated so much already & still have to work the same amount, often more, for abt 150 yrs now. so unless some radical social change happens ppl like your bf will keep pocketing 99% of automation benefits & multiply his billions while the rest works for shit https://t.co/jDpTCBwrKf — Bes D. Marx (@besf0rt) June 3, 2021

Однако были и те, кто поддержал певицу:

"Но она говорит об утопическом коммунизме, а не о правительственном коммунизме… что приемлемо, и, возможно, она права. Как только основные потребности будут удовлетворены, мы будем проводить время, опираясь на Платона, Аврелия, Теслу… будем тратить свободное время, как нам хочется, а не бороться за свою жизнь"

But she’s talking about Utopia Communism, not Government Communism… which is acceptable, and

Possible, she is right. As soon as basic needs are cared for, we will spend time building upon Plato, Aurelius, Tesla… spend our days in leisure, not fighting for our life — melissa roberts (@MelissaMelr14) June 3, 2021

Esquire, в свою очередь, отмечает, что пользователи Сети нашли фотографию звезды из школьного ежегодника, где ее снимок подписан цитатой Иосифа Сталина "Веселье - самая выдающаяся черта Советского Союза" (дословно).