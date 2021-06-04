На следующей неделе состоятся пробный киносеанс, концерт и спектакль

Как сообщила агентству LЕТА руководитель отдела по связям с общественностью Министерства культуры Лита Кокале, пилотные проекты будут реализованы в тесном сотрудничестве с эпидемиологами, специалистами Минздрава и Центра профилактики и контроля заболеваний.

Что планируется?

Всего планируются шесть пилотных проектов в четырех заведениях:

10 июня в кинотеатре Forum Cinemas пройдут два кинопоказа ,

, 11 июня - концерт под открытым небом в концертном зале Dzintari,

в концертном зале Dzintari, 12 июня - два спектакля в Валмиерском драматическом театре,

в Валмиерском драматическом театре, 13 июня - спектакль на построенной открытой террасе в культурно-развлекательном центре Hanzas perons.

Пилотные проекты охватывают различные типы массовых мероприятий, площадок и аудиторий, подчеркивает Министерство культуры. Кокале отметила, что целью пилотных проектов является разработка и проверка на практике способов безопасно и экономически оправданно возобновить деятельность в сфере культуры и развлечений, чтобы положить конец простою.

Как сообщалось ранее, привитые от Covid-19 или переболевшим коронавирусом люди с 15 июня вновь смогут лично посещать культурные мероприятия. В то же время продолжается изучение и тестирование безопасных эпидемиологических решений, чтобы посещать публичные мероприятия могли также дети, и те, кто не прошел полный курс вакцинации.

Меры предосторожности

Для реализации каждого пилотного проекта разработаны индивидуальные эпидемиологически безопасные инструкции. Общими мерами безопасности для всех пилотных проектов являются:

продажа персонализированных билетов зрителям на фиксированные места,

сбор контактных данных зрителей,

контроль сертификата Covid-19 и отрицательного результата теста на Covid-19 на входе в культурный объект,

специальная организация потока зрителей,

мониторинг качества воздуха в помещениях.

Кокале отметила, что на упомянутые пилотные проекты можно будет купить билеты, но при этом следует учитывать, что аудитория мероприятий может различаться. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность проверить различные сценарии проведения мероприятий с участием привитых людей и переболевших Covid-19, а также сценарии для мероприятий со смешанной аудиторией.

Перед покупкой билетов Минкультуры просит ознакомиться с информацией о мероприятиях на сайтах организаторов.