Активная Латгалия и предупреждения KNAB: последние новости о выборах самоуправлений

Активнее всего голосовали жители Латгале - за два дня предварительного голосования на участки пришли 6,17%, или 10 852 избирателя. Немного ниже активность в Видземе - 24 649 избирателей, или 6,24% общего числа.

В Курземе проголосовали 5,22%, или 9596 избирателей, в Земгале - 4,79%, или 10 028 избирателей.

Досрочно отдать свой голос на выборах можно и сегодня с 13:00 до 20:00. В Мадонском крае избирательные участки сегодня открыты с 11:00 до 20:00.

Завтра, в день выборов, участки будут работать с 7:00 до 20:00.

Мэр Риги Мартиньш Стакис будет голосовать в Тукумсе

Мэр Риги Мартиньш Стакис будет голосовать на муниципальных выборах в Тукумсе, сообщил агентству LЕТА советник мэра Алексис Золднерс.

С учетом того, что в Риге выборы в самоуправление в этом году не проходят, Стакис воспользуется своим демократическим правом на участие в муниципальных выборах в Тукумсском крае, где владеет недвижимостью.

По словам мэра Риги, он примет участие в выборах, так как ему небезразлично, что будет и с его недвижимостью, и с Тукумсским краем, которому необходимо современное управление.

Стакис декларировал место жительства в Риге и платит налоги в столице, в то же время ему принадлежит недвижимость в Тукумсском крае.

Как сообщалось, на этих муниципальных выборах люди, которые живут в Риге, могут проголосовать в другом самоуправлении, если им принадлежит недвижимость на его территории.

Выборы Рижской думы состоялись в 2020 году, а на этой неделе выборы пройдут в остальных самоуправлениях Латвии, кроме Вараклянского и Резекненского краев.

KNAB все чаще сталкивается с использованием административного ресурса для агитации

Перед выборами самоуправлений в этом году Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) чаще сталкивается с использованием административных ресурсов для агитации и получает жалобы от населения.

KNAB возбудило восемь дел об административных правонарушениях в связи с возможным использованием административного ресурса самоуправлений для агитации.

Чаще всего нарушения связаны с тем, что самоуправления рассказывают о своих достижениях через различные каналы распространения информации самоуправления, в том числе информационные издания, бюллетени, сайты и социальные сети.

KNAB напоминает, что случаи, когда название или символика партии включается в фон видеотрансляций государственных учреждений и самоуправлений, могут рассматриваться как реклама политической партии или кандидата в депутаты и расцениваться как использование административного ресурса в предвыборной агитации.

KNAB предупредило о недопустимости подобных действий одно министерство, несколько самоуправлений и депутатов, а также обратило на это внимание Сейма.

Если конкретные лица совершают подобные действия неоднократно, KNAB может возбудить административное дело и оштрафовать на сумму до 700 евро.

Учитывая, что общение в социальных сетях и интернете быстрое, эффективное и охватывает широкую аудиторию, кандидаты в депутаты все чаще выбирают этот канал для агитации, что также увеличивает риски использования административного ресурса.