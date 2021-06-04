Пт, 4.06.2021
Я знал, что если мне придется сесть, то я лучше отсижу. Я не смогу всю жизнь бегать из-за своей глупости. Тима Белорусских, певец
Тима Белорусских, певец

"То, что отмечаю в камере, - ерунда". Алексею Навальному исполнилось 45 лет

В Instagram российского политика Алексея Навального появился пост, в котором он рассказывает о своем дне рождении. 4 июня политику исполнилось 45 лет.

Навальный рассказал, что за последний год с ним произошло "очень много странных событий", начиная с отравления в августе 2020 года и заканчивая судом, колонией, болезнью, проблемами с медицинской помощью и голодовкой. Политик отметил, что "очень не хотел озвереть", и "план был ровно обратный: немножко больше любить и понимать всех людей".

"Со своих позиций я не сдвинулся ни на миллиметр. Борьба с коррупцией и справедливый суд для злодеев - ключевая часть моей повестки", - отметил он.

Он надеется, что его достижение года: "вроде пока держусь подальше от состояния "зверь в клетке". По словам Навального, в этом ему помогают приходящие к нему в колонию письма, за что он благодарит их авторов.

"Ну а то, что отмечаю в камере, - ерунда. Долетит однажды мой космический корабль - отмечу нормально сразу за все пропущенные разы", - отметил Навальный.

Напомним, 17 января Навальный был задержан сразу после возвращения в Россию из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу Yves Rocher на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. 15 марта он был доставлен в ИК-2 в Покрове. Адвокаты и соратники политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья. С 31 марта оппозиционер держал голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей. После массовых митингов в его поддержку политик был обследован врачами и объявил о прекращении голодовки. 29 апреля из материалов иска о признании ФБК и штабов Навального экстремистскими организациями стало известно, что Навальный и его соратники Иван Жданов и Леонид Волков стали подозреваемыми в уголовном деле о "создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан".

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