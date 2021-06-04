На выборах самоуправлений за три дня голосования приняли участие 118 752 человека

Наибольшая активность в предварительном голосовании была в Видземе, где проголосовали 53 598 человек или 13,56% обладающих правом голоса в этом округе. В Латгале свой выбор уже сделали 12,81% или 22 523 избирателя.

В Курземе в голосовании приняли участие 11,21% или 20 607 избирателей, а самая низкая активность наблюдалась в Земгале, где 10,51% или 22 024 избирателя в течение трех дней сделали свой выбор.

В Мадоне, где предварительное голосование шло только два дня, а не три, как в других самоуправлениях, проголосовали 3198 избирателей, что составляет 12,99% обладающих правом голоса.

В Латгале наибольшая активность была в Прейльском и Лудзенском краях, в Видземе - в Саулкрастском самоуправлении, в Курземе - в Вентспилсе, а в Земгале - в Добельском крае.

Завтра, в день выборов, избирательные участки открыты с 7 до 20 часов.

Выборы проходят в 40 избирательных округах - 34 краях и шести городах государственного значения.