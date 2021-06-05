Пн, 7.06.2021
Ситуация забавная, и я не знаю, как ее решить. Янис Икстенс, политолог о результатах выборов в Вентспилсе
Янис Икстенс, политолог о результатах выборов в Вентспилсе

Спустя три дня поисков найдена пропавшая без вести столетняя женщина

Иллюстративное фото ФОТО: Ruslan Huzau/Shutterstock

Государственная полиция вечером в воскресенье, 6 июня, обнаружила в лесу пропавшую без вести 100-летнюю летнюю женщину, она передана медикам, сообщила Государственная полиция.

К поискам женщины были привлечены дроны, пограничные кинологи и волонтеры.

О местонахождении женщины более трех дней не было ничего известно.

Женщина 1921 года рождения, вышла из своего места жительства в Броцени по улице Сколас 3 июня около 11 часов утра и не вернулась.

НАВЕРХ
Back