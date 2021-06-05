Спустя три дня поисков найдена пропавшая без вести столетняя женщина
Государственная полиция вечером в воскресенье, 6 июня, обнаружила в лесу пропавшую без вести 100-летнюю летнюю женщину, она передана медикам, сообщила Государственная полиция.
Государственная полиция вечером в воскресенье, 6 июня, обнаружила в лесу пропавшую без вести 100-летнюю летнюю женщину, она передана медикам, сообщила Государственная полиция.
К поискам женщины были привлечены дроны, пограничные кинологи и волонтеры.
О местонахождении женщины более трех дней не было ничего известно.
Женщина 1921 года рождения, вышла из своего места жительства в Броцени по улице Сколас 3 июня около 11 часов утра и не вернулась.