На этой неделе телефонные мошенники выманили у жителей Рижского района около 30 тысяч евро

Полиция неоднократно предупреждает население о распространенном в настоящее время явлении - телефонных мошенниках, которые звонят населению с разных номеров, выдавая себя за банковских служащих и пытаются выманить данные доступа к банковскому счету.

Преступники также часто выдают себя за сотрудников курьерской компании DPD Latvija и придумывают все больше и больше обманных путей, чтобы получить доступ к банковским счетам населения.

Полиция обнаружила, что многие люди по-прежнему попадают в ловушку мошенников, выдавая свои личные данные и реквизиты для доступа к банковскому счету или вводя их на сайты, отправленные преступниками.

В период с 31 мая по 4 июня Государственная полиция получила сообщения от многих жителей, которых обманули таким образом. Общая сумма, которую мошенникам получилось получить от жителей Рижского района на этой неделе составляет около 30 000 евро.

Случай в Юрмале

Например, 3 июня женщине из Юрмалы позвонили и начали говорить по-русски, представились сотрудником службы безопасности SEB Latvia.

Мошенник сообщил, что с банковского счета женщины были совершены противозаконные действия. Чтобы избежать этого, мошенник запросил данные для доступа к банковскому счету.

При этом потерпевшей сказали, чтобы она ни при каких обстоятельствах не должна подключаться к своему интернет-банку во время звонка, аргументируя это тем, что был подключен специальный "код безопасности 2-го уровня".

Вместе с потерпевшей позвонили с другого номера телефона. Телефонный звонок длился более часа.

Затем женщина поняла, что ее обманули. По данному делу в Юрмальском участке возбуждено уголовное дело.

Международный характер

Подобные случаи были зарегистрированы и в Риги.

Эти мошенничества обычно носят международный характер. Преступники в основном звонят из-за границы, часто со сгенерированных телефонных номеров, которые напоминают латышские номера, и говорят по-русски.

Также придумывают новые истории для получения данных о доступе к банкам, и не исключено, что для будущего общения могут использоваться другие языки.

Латвийская полиция также оказывает поддержку правоохранительным органам других стран в расследовании этих преступлений.