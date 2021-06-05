Пн, 7.06.2021
Низкая явка на муниципальные выборы свидетельствует об усталости и недовольстве населения центральным правительством. Валерий Агешин, член правления партии "Согласия"
Валерий Агешин, член правления партии "Согласия"
2

Дебоширили и пели футбольные песни: в Эстонии с поезда сняли пьяных британских солдат

Фото иллюстративное. ФОТО: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Днем в субботу, 5 июня, в Эстонии полиции пришлось снять с поезда пьяных британских солдат, которые нарушали общественный порядок и беспокоили других пассажиров, пишет Rus.postimees.

Около 13 часов в Центр тревоги поступила информация, что в пассажирском поезде, который направляется из Таллинна в Валга, семеро пьяных британских солдат нарушают общественный порядок и своим поведением мешают другим пассажирам, сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

На сообщение отреагировали йыгеваские полицейские, которые для обеспечения безопасного пути других пассажиров сняли с поезда военных и передали их подразделению союзников.

По словам свидетеля, который ехал со станции Юлемисте до Лехтсе, британские солдаты дебоширили в поезде и пели футбольные песни. Хотя контролер неоднократно призывал их к порядку, британцы не обращали на него внимания. 

"Я благодарил бога, что у меня с собой звуконепроницаемые наушники", - сказал очевидец. 

НАВЕРХ
Back