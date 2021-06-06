В Лиепае возможно соглашение по кандидатуре мэра

По предварительным результатам выборов Лиепайская партия получит шесть мандатов в городской думе, ЛОР - пять, "Согласие" - два, а объединенные списки "Движение "За!"/"Новое единство" и "Прогрессивные"/Национальное объединение - каждый по одному.

Идентичное распределение голосов между Лиепайской партией и списком Вилнитиса было и на выборах четыре года назад, когда обе партии согласились возглавлять думу поочередно - сначала бывший мэр Лиепаи Улдис Сескс, затем Вилнитис.

Теперь Вилнитис заявил, что необходимо уважать выбор жителей Лиепаи, которые на выборах отдали первое место Лиепайской партии, поэтому естественно, что эта партия имеет право выдвигать кандидата на должность мэра

Вилнитис надеется, что Лиепайская партия выдвинет того кандидата на должность мэра, который был первым в списке - Гунара Ансиньша. Сескс в этом году был в списке третьим, но по результатам выборов уступил только Ансиньшу.