"Согласие" рассчитывала на другие результаты в Пририжье

"Традиционно в Пририжье мы добивались больших успехов, но это потому, что, объединив края, необходимо было объединить усилия и лидеров. И не везде лидеры были готовы быть не лидерами, поэтому конкуренция больше походила на сотрудничество, которое привело к такому падению", - сказал Урбанович.

Он также отметил, что обычно избиратель Пририжья - житель Риги, для которого Пририжье - лишь спальный район. По словам Урбановича, это касается как Юрмалы, так и Марупе, Адажи, включая Царникаву, Саласпилс, Ропажи, а также Огре. "В Риге мы как и никто другой "агитацию" не проводили, и наш избиратель предпочел остаться в своем спальном районе и не делать политических решений. Я не думаю, что он пойдет к кому-либо еще. Ну и ладно", - сказал Урбанович.

Он подчеркнул, что "Согласие" больше привыкла к личным встречам с избирателями, но такая возможность была ограничена в этом году из-за пандемии Covid-19.

Урбанович отметил, что от пандемии Covid-19 устали все, а не только сторонники "Согласия", которые не участвовали в этих выборах.

Низкая явка также объясняется плохой работой правительства.

"Так или иначе, избиратель пошел голосовать за свое начальство, поддерживая начальство. Если самое крупное начальство [правительство] раздражает, не радует и не вселяет оптимизма в лучшее, то местное начальство не заставит его проголосовать и на что-то надеется", - прокомментировал Урбанович.