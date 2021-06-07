Турция: морская слизь покрыла берега Мраморного моря и угрожает Черному

Толстый слой коричневой слизи из фитопланктона угрожает жизни морских организмов и мешает рыболовству.

Впервые этот феномен был зафиксирован в Турции в 2007 году, тогда он также наблюдался в Эгейском море у побережья Греции. Однако нынешнее распространение слизи в Мраморном море стало самым масштабным в истории.

Эрдоган заявил, что слизь также угрожает экологии Черного моря. "Я надеюсь, что мы спасем наши моря от этой напасти, связанной со слизью. Я боюсь, что она распространится в Черное море... это будет огромная проблема. Нужно немедленно действовать", - сказал президент Турции.

Он призвал расследовать причины явления, связав его со сливом канализации в море и растущей температурой воды. Турецкое правительство уже отправило группу из 300 человек, которым предстоит изучить ситуацию.

Морская слизь - природное явление, которое происходит, когда фитопланктон чрезмерно разрастается из-за высокой температуры и загрязнения воды. По словам экспертов, в последние 40 лет эта проблема становилась все острее.

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Кораблям в Мраморном море приходится плыть через толстый слой слизи, некоторые рыбацкие лодки не могут выходить в море, поскольку слизь забивает их моторы и сети.

Поскольку морская поверхность покрыта слизью, от отсутствия кислорода массово гибнет рыба и другие представители морского мира.

Глубинная проблема

"Конечно, это нам мешает, - сказал агентству Франс пресс рыбак Махсум Дага. - Знаете, что происходит с моллюсками? Они открываются - и из-за этого не могут закрыться, слизь им мешает. Все морские улитки здесь уже мертвы".

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Турецкие эксперты заявили агентству Франс пресс, что слизь присутствует не только на поверхности моря, но распространяется на глубину от 25 до 30 метров.

В интервью Би-би-си профессор Байрам Озтюрк из Турецкого центра морских исследований сказал, что проблема слизи не исчезнет, если власти не вложат больше средств в программу очистки канализационных сливов из Стамбула.

"Разрастание слизи угрожает различным морским организмам, в том числе устрицам, мидиям и морским звездам. Это настоящая катастрофа", - говорит эксперт.