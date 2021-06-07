Партии в основном довольны своими результатами на выборах самоуправлений

При этом Новая консервативная партия (НКП) все же признала свои результаты посредственными.

Депутат Сейма от Национального объединения Илзе Индриксоне оценила результаты партии на выборах как хорошие, добавив, что разочарование вызывает активность избирателей. "У нас одни из лучших результатов среди партий, представленных в правительстве. Избиратели оценили наши достижения в органах местного самоуправления", - сказала она.

"Мы подтвердили, что Латвийское объединение регионов является одной из наиболее влиятельных и широко представленных [политических] сил в Латвии на региональном уровне", - сказал председатель правления партии Эдвард Смилтенс. Он отметил, что за последние годы Латвийское объединение регионов значительно преобразилось и привлекло новых членов.

Теперь объединение планирует "сместить фокус на борьбу за Сейм".

В выборах самоуправлений "Движение "За!"" участвовало с несколькими новыми партнерами и с оптимизмом оценивает результаты, сказал председатель правления партии Даниэль Павлютс. "Это наши первые выборы самоуправлений, поэтому мы вполне удовлетворены результатом", - сказал он, добавив, что партии удалось сделать шаг от Риги ко всей Латвии.