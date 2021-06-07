Ким Чен Ын запретил джинсы, жаргон и иностранные фильмы

Новый закон направлен против "реакционных идей", как их описывает северокорейский режим. Жителям страны, у которых найдут большое количество материалов из Южной Кореи, США или Японии, грозит смертная казнь. В свою очередь те, кто будет пойман за употреблением таких материалов, могут быть приговорены к лишению свободы на срок до 15 лет.

Незадолго до этого в государственных СМИ было опубликовано письмо диктатора Ким Чен Ына в Молодежную лигу, в котором он призвал бороться с "отвратительным, индивидуалистическим, антисоциалистическим поведением" среди молодежи - выражениями на иностранных языках, современной стрижкой и одеждой. Он описал это как "опасный яд".

В лагерь за прическу и короткие штаны

Daily NK, базирующаяся в столице Южной Кореи Сеуле, сообщает, что трех подростков отправили в лагерь перевоспитания за то, что они постриглись, чтобы выглядеть похожими на участников любимой группы из Южной Кореи, а также обрезали длину штанов, чтобы те были выше щиколотки.

Аналитики отмечают, что таким образом Ким пытается остановить приток иностранной информации в Северную Корею, где условия жизни становятся все более суровыми. Считается, что после полного закрытия границ из-за пандемии коронавируса миллионы людей страдают от голода. Ким хочет, чтобы жители страны потребляли государственную пропаганду вместо того, чтобы смотреть фильмы о роскошной жизни в заграничном Сеуле, одном из самых богатых городов Азии.

Обращение Ким Чен Ына

В апреле этого года Чен Ын обратился к секретарям ячеек правящей партии и признал, что ситуация в стране хуже, чем когда-либо.

Несколькими месяцами ранее на другой политической конференции Ким признал, что его план улучшения экономики не дает ожидаемых результатов.

Текст нового закона размещен на портале Daily NK. "В нем говорится, что если будет пойман рабочий, наказывать можно будет и директора завода, а в случае с проблематичным ребенком судить можно будет и его родителей. Это поддерживаемая северокорейским режимом система взаимного наблюдения, которая жестко включена в закон", - рассказал BBC главный редактор издания Ли Сан Ён.

Редактор отмечает, что цель закона - "разрушить" положительные впечатления молодого поколения о Южной Корее. "Другими словами, режим пришел к выводу, что, если в обществе распространятся культуры других стран, могут возникнуть идеи сопротивления", - подчеркнул он.

"Чем тяжелее времена, тем жестче правила, законы и наказания",

- сказал Чой Чон Хон Чонхон, бежавший из Северной Кореи в прошлом году.

"С психологической точки зрения просмотр южнокорейского фильма на полный желудок - это отдых, - говорит он. - Но когда нет еды и трудно выжить, люди оказываются недовольны".