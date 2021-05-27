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Навального перевели из тюремной больницы в колонию в Покрове. Политик отказался от исков из-за цензуры и Корана

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Навальный снова в колонии. Он отказался от исков из-за цензуры и Корана

Оппозиционера Алексея Навального перевели из больницы колонии №3 Владимирской области обратно в колонию №2 в городе Покрове, куда он был этапирован в марте после замены ему условного срока на реальный. Также политик отказался от двух исков к администрации колонии из-за цензуры периодических изданий и отказа выдать ему Коран.

Об этом стало известно во время слушаний в суде по искам Навального к администрации колонии, сообщает "Дождь".

Навального перевели из покровской колонии в больницу для заключенных во Владимире 18 апреля, после более чем двух недель голодовки. В больнице Навального осмотрели гражданские врачи, после чего он начал выход из голодовки.

На заседании суда Навальный отказался от претензий к администрации исправительного учреждения из-за цензуры получаемых им газет. Оппозиционер заявил, что в колонии был случай, когда кто-то вырезал из периодических изданий некоторые статьи. Руководство учреждения заявило, что не причастно к этому. "Я хотел бы отозвать иск, потому что мы сейчас в той точке, где мы юридически установили, что никакой цензуры нет", – заявил Навальный.

Позже он также отозвал иск к колонии, который он подал из-за отказа выдать ему привезенный с собой в колонию среди других книг Коран.

"Вопрос получения книг важный, он занял несколько месяцев. Но сейчас у меня есть Коран, есть последняя книжка Владимира Сорокина, у меня есть даже Библия, и система налажена. Мне здесь важен факт, что книги дают и мы упорядочили практику. Я тоже хотел бы примириться. Чтение – сила, знание – сила, книги важны", – заявил политик.

Вскоре судья прекратил производство по обоим искам.

Навальный ранее подал три иска к администрации исправительной колонии №2 города Покрова. Политик требовал признать незаконными постановку его на учет как склонного к побегу, отказ выдавать ему книги и газеты, а также лишение его непрерывного восьмичасового сна. В мае Навальный подал иск к колонии №3 из-за запрета адвокатам проносить на встречи с ним телефоны и ноутбук.

Второго февраля Симоновский суд изменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный: ему назначили три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима. В марте адвокаты рассказали о резком ухудшении здоровья политика. Позже сам Навальный в своем инстаграме сообщил о боли в спине и "пытке бессонницей" из-за ежечасных ночных проверок.

На фоне ухудшения здоровья политик 31 марта объявил голодовку с требованием исполнить закон и пустить к нему приглашенного врача. Около 100 человек в России объявили голодовку солидарности с Навальным. В поддержку оппозиционера высказались многие зарубежные политики, деятели культуры, в том числе нобелевские лауреаты и звезды Голливуда. О прекращении голодовки Навальный объявил 23 апреля, отметив, что не хочет, чтобы кто-то из-за него "испытывал физические страдания".

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