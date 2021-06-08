"Принцип светофора": при падении заболеваемости ниже 200 можем ожидать ряд послаблений

Что это такое?

"Принцип светофора" регулирует пересмотр антиковидных ограничений в стране в соответствии с конкретными критериями.

Что может измениться?

Согласно "принципу светофора", при заболеваемости ниже 200 торговля и услуги должны проходить с соблюдением мер безопасности и в приоритетном порядке на открытом воздухе. Однако для этих сфер уже были введены послабления до того, как определенный уровень заболеваемости был достигнут.

Публичные и частные мероприятия в общественных местах по-прежнему не должны проводиться, но при заболеваемости ниже 100 "принцип светофора" предусматривает разрешение небольших мероприятий.

В соответствии с "принципом светофора" при нынешних показателях заболеваемости могут быть разрешены только индивидуальные посещения культурных объектов при соблюдении мер безопасности. Занятия спортом в помещении следует разрешать только индивидуально, а на открытом воздухе - с соблюдением мер безопасности.

В сфере общественного питания при таком уровне заболеваемости должно быть ограничение - два человека за одним столом в помещении и четыре человека за столом на открытом воздухе. Однако решением Сейма услуги общепита на воздухе были разрешены еще до достижения конкретного показателя.

Развлекательные заведения, такие как дискотеки, ночные клубы и казино, не должны работать при нынешнем уровне заболеваемости по "принципу светофора". Развлекательные заведения могут возобновить работу при снижении заболеваемости до 100 случаев на 100 000 жителей, но с ограничением рабочего времени до 24:00.

На каком уровне мы находимся сейчас?

При нынешнем уровне заболеваемости "принцип светофора" означает, что на рабочем месте по-прежнему не проходят мероприятия, практикуется дистанционная работа и используются маски.

Посещение центров социального ухода и при таком уровне заболеваемости ограничено, проходит тестирование клиентов и сотрудников, использование масок в общественных местах обязательно.