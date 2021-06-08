Политик: через 10 лет в Эстонии получить образование на русском языке уже будет нельзя

Запрос был подан в связи с тем, что две представленные в правительстве партии - реформисты и центристы - совершенно по-разному толкуют коалиционный договор и делают прямо противоположные и взаимоисключающие заявления по вопросу о дальнейшей судьбе русскоязычных школ, передает пресс-служба Социал-демократической партии.

Например, Кая Каллас неоднократно утверждала, что считает главным приоритетом своего правительства полный перевод русскоязычного образования на эстонский язык. Входящая в Партию реформ министр образования Лийна Керсна заверила Рийгикогу, что подготовка к переводу русскоязычных школ на эстонский язык уже идет вовсю и министерство составляет программу действий с конкретными сроками.

При этом многие ведущие политики Центристской партии - как депутаты Рийгикогу, так и, например, отвечающий в Таллинне за сферу образования вице-мэр неоднократно утверждали, что никаких договоренностей по этому вопросу не существует, и никакого перевода образования на эстонский язык не будет. Возглавлявший делегацию центристов на коалиционных переговорах Яак Ааб, который затем стал министром административного управления, уверял, что русскоязычные школы никуда не денутся, и что речь в коалиционном договоре идет не о переходе на эстоноязычное образование, а об увеличении объема обучения эстонскому языку в русскоязычных школах.

Раймонд Кальюлайд, выступивший с речью от имени подателей запроса, отметил, что с самого начала было понятно, что при создании коалиции реформисты и центристы договорились о переводе русскоязычного образования на эстонский язык. И это означает, что чуть больше, чем через десять лет в Эстонии получить образование на русском языке уже будет нельзя.

"И что центристы будут делать теперь? Начнут говорить, что и премьер-министр неправильно толкует коалиционный договор и не понимает, о чем стороны договорились при формировании правительства? Но это же не серьезно, это же какой-то детский сад!" - отметил Кальюлайд.

По его словам, люди должны понимать, что на самом деле происходит в сфере образования. "Непозволительно, что десяткам тысяч детей, их родителям и сотням учителей просто вешают лапшу на уши и водят их за нос", - подчеркнул Раймонд Кальюлайд.

На вопрос социал-демократов, можно ли считать предусмотренную программой действий обязанность Министерства образования и науки разработать программу действий по переходу школ на эстонский язык подготовительной работой правительства по переводу образования на эстонский язык, Кая Каллас ответила коротко: "Да, это произойдет не позднее 2035 года".

При этом премьер-министр пообещала, что русскоязычные школы не будут закрыты "за одну ночь". "Это будет сделано постепенно, спокойно, начиная с детских садов и так, чтобы не причинять людям боль, чтобы все были вовлечены в этот процесс. Чтобы все понимали, что это на самом деле идет им на пользу, поскольку создает для людей равные возможности для участия в общественной жизни и в рабочем плане, а также для продолжения учебы на следующих образовательных ступенях", - пояснила Кая Каллас.