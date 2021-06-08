Вт, 8.06.2021
Нужно понимать, что министр больше не частное лицо с личным мнением, а представляет правительство. Следует тщательно обдумывать свои слова перед тем, как высказывать их публично Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш

Пересмотр эпидемиологических мер будет следовать "четырехэтапному плану". Что это значит?

Пересмотр мер эпидемиологической безопасности будет проводиться в соответствии с четырехэтапным планом, сказал во вторник после заседания правительства руководитель группы оперативного управления, директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.

Группа оперативного управления на этой неделе оценивает возможности пересмотра эпидемиологических мер, и правительство планирует принять решение по этому вопросу в четверг, 10 июня.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш после заседания правительства сообщил, что

в четверг Кабинет министров обсудит пересмотр ограничений, но воздержался конкретизировать меры, которые могут быть пересмотрены.

Премьер-министр положительно оценил тот факт, что заболеваемость Covid-19 в Латвии снижается, но напомнил, что она по-прежнему остается одной из самых высоких в ЕС.

Ранее Цитсковскис сообщил, что разработанный группой оперативного управления четырехэтапный план предусматривает, что при снижении 14-дневного кумулятивного показателя заболеваемости до 250 случаев на 100 000 населения

могут быть разрешены индивидуальные занятия в спортивных залах, полностью разрешены все услуги красоты, а предприятия общепита могли бы обслуживать посетителей в помещениях.

Цитсковскис также признал, что по мере дальнейшего снижения заболеваемости правительству может быть предложено принять решение о восстановлении всей экономической и культурной жизни в эпидемиологически безопасных условиях. Однако он добавил, что для пересмотра этих ограничений заболеваемость все же необходимо значительно снизить.

Что решили ранее

RUS TVNET уже сообщал, что Кабинет Министров на прошлой неделе, 8 июня, согласился ослабить ряд ограничений, включенных во "второй шаг" "четырехэтапного плана", а именно, разрешив всем крупным торговым центрам возобновить работу, а также возобновив возможность индивидуального посещения библиотек, музеев и культурных объектов. Кроме того, на частных мероприятиях, по-прежнему следуя принципу двух домохозяйств, в помещении могут собираться до десяти человек, а на открытом вовздухе - до 20.

В свою очередь, в обрядах похорон и крещения могут присутствовать люди из разных домохозяйств при условии определенного количества участников - до десяти человек в помещении и до 20 человек на открытом воздухе.

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