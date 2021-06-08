Пересмотр эпидемиологических мер будет следовать "четырехэтапному плану". Что это значит?

Группа оперативного управления на этой неделе оценивает возможности пересмотра эпидемиологических мер, и правительство планирует принять решение по этому вопросу в четверг, 10 июня.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш после заседания правительства сообщил, что

в четверг Кабинет министров обсудит пересмотр ограничений, но воздержался конкретизировать меры, которые могут быть пересмотрены.

Премьер-министр положительно оценил тот факт, что заболеваемость Covid-19 в Латвии снижается, но напомнил, что она по-прежнему остается одной из самых высоких в ЕС.

Ранее Цитсковскис сообщил, что разработанный группой оперативного управления четырехэтапный план предусматривает, что при снижении 14-дневного кумулятивного показателя заболеваемости до 250 случаев на 100 000 населения

могут быть разрешены индивидуальные занятия в спортивных залах, полностью разрешены все услуги красоты, а предприятия общепита могли бы обслуживать посетителей в помещениях.

Цитсковскис также признал, что по мере дальнейшего снижения заболеваемости правительству может быть предложено принять решение о восстановлении всей экономической и культурной жизни в эпидемиологически безопасных условиях. Однако он добавил, что для пересмотра этих ограничений заболеваемость все же необходимо значительно снизить.

Что решили ранее

RUS TVNET уже сообщал, что Кабинет Министров на прошлой неделе, 8 июня, согласился ослабить ряд ограничений, включенных во "второй шаг" "четырехэтапного плана", а именно, разрешив всем крупным торговым центрам возобновить работу, а также возобновив возможность индивидуального посещения библиотек, музеев и культурных объектов. Кроме того, на частных мероприятиях, по-прежнему следуя принципу двух домохозяйств, в помещении могут собираться до десяти человек, а на открытом вовздухе - до 20.