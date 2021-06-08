CVK не получала жалоб на результаты выборов самоуправлений
Центральная избирательная комиссия (CVK) пока не получала жалоб на результаты выборов самоуправлений, которые состоялись 5 июня, сообщила представитель CVK Лаура Захарова.
Центральная избирательная комиссия (CVK) пока не получала жалоб на результаты выборов самоуправлений, которые состоялись 5 июня, сообщила представитель CVK Лаура Захарова.
Она отметила, что сегодня последний день, когда краевые избирательные комиссии должны утвердить результаты голосования.
В свою очередь в шести городах государственного значения результаты должны быть утверждены в течение семи дней после выборов.