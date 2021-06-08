Вт, 8.06.2021
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Эва Юхневича, глава отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения

CVK не получала жалоб на результаты выборов самоуправлений

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

Центральная избирательная комиссия (CVK) пока не получала жалоб на результаты выборов самоуправлений, которые состоялись 5 июня, сообщила представитель CVK Лаура Захарова.

Она отметила, что сегодня последний день, когда краевые избирательные комиссии должны утвердить результаты голосования.

В свою очередь в шести городах государственного значения результаты должны быть утверждены в течение семи дней после выборов.

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