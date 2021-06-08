Суд в Гааге оставил Ратко Младича в тюрьме до конца жизни
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
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Международный трибунал по бывшей Югославии оставил в силе приговор бывшему командиру армии боснийских сербов. Генерал Ратко Младич виновен в геноциде и должен отбывать пожизненное заключение. Сотни людей - родственники жертв Резни в Сребренице собрались послушать оглашение вердикта. Сегодняшнее решение суда в Гааге полностью подтверждает приговор, вынесенный трибуналом в 2017-м - тогда его признали виновным в десяти актах геноцида, преступлений против человечности и в организации этнических чисток несербского населения.
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