Суд в Гааге оставил Ратко Младича в тюрьме до конца жизни

Международный трибунал по бывшей Югославии оставил в силе приговор бывшему командиру армии боснийских сербов. Генерал Ратко Младич виновен в геноциде и должен отбывать пожизненное заключение. Сотни людей - родственники жертв Резни в Сребренице собрались послушать оглашение вердикта. Сегодняшнее решение суда в Гааге полностью подтверждает приговор, вынесенный трибуналом в 2017-м - тогда его признали виновным в десяти актах геноцида, преступлений против человечности и в организации этнических чисток несербского населения.