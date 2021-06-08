Вт, 8.06.2021
Нужно понимать, что министр больше не частное лицо с личным мнением, а представляет правительство. Следует тщательно обдумывать свои слова перед тем, как высказывать их публично Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш

Суд в Гааге оставил Ратко Младича в тюрьме до конца жизни

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Участники протестных акций на границах Беларуси с Польшей и Литвой начали перекрывать автомобильные трассы
  • Еще один российский оппозиционер - Александр Соловьев - уехал за границу. А наши коллеги из проекта "Важные истории" рассказали, что за последние 14 лет российские власти не допустили до выборов 120 тысяч кандидатов
  • Международный трибунал по бывшей Югославии оставил в силе приговор бывшему командиру армии боснийских сербов. Генерал Ратко Младич виновен в геноциде и должен отбывать пожизненное заключение
  • Американский канал CNN опубликовал запись телефонного разговора Рудольфа Джулиани и Андрея Ермака. В беседе юрист президента Трампа неоднократно просит советника президента Украины начать расследование против семьи Джо Байдена

Международный трибунал по бывшей Югославии оставил в силе приговор бывшему командиру армии боснийских сербов. Генерал Ратко Младич виновен в геноциде и должен отбывать пожизненное заключение. Сотни людей - родственники жертв Резни в Сребренице собрались послушать оглашение вердикта. Сегодняшнее решение суда в Гааге полностью подтверждает приговор, вынесенный трибуналом в 2017-м - тогда его признали виновным в десяти актах геноцида, преступлений против человечности и в организации этнических чисток несербского населения.

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
 
НАВЕРХ
Back