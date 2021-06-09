Ср, 9.06.2021
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Разрешили строительство концертного зала в трех местах, но не на улице Элизабетес 2

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Латвийский союз архитекторов (LAS) завершил процесс оценки Национального акустического концертного зала, выбрав три возможных места: Андрейсала, Рижский Дом конгрессов и площадь Промышленного рынка, сообщила председатель правления LAS Мара Вайводе.

Следовательно, LAS не рекомендовала создание концертного зала на улице Элизабетес 2, которая раньше была потенциальным местом для концертного зала.

LAS выбрала эти участки как наиболее подходящие с потенциалом для стратегического и городского развития, а также влияния на общество будущего. Таким образом, для строительства Национального акустического концертного зала выделено три места - улица Андрейсала Андрейостас 17, Рижский Дом конгрессов улица Кришьяна Валдемара 5 и зона промышленного товарного рынка между улицами Гайзиня, Прагас и Тургенева.

В организации поясняют, что 8 июня на заседании Совета LAS были представлены результаты работы MASH Studio (Литва) и создателя фокус-групповых дискуссий Grupa93 (Латвия). Ознакомившись с итогами исследования, совет LAS утвердил окончательный отчет о процессе строительства концертного зала и принял представление результатов в Министерство культуры.

Презентация публичного исследования состоится 10 июня в 10:00, которая покажет более широкое представление об оценке каждого объекта и аргументах в пользу его дальнейшего продвижения, а также представит предварительные условия для планирования развития концертного зала. Прямая трансляция мероприятия будет доступна в профилях Министерства культуры и LAS на Facebook.

В LSA говорится, что исследование включает оценку стратегического потенциала и доступности участков, готовности участка к развитию, юридических критериев и связанных рисков, прогнозов затрат, пропускной способности участка, городского контекста и видимости визуально узнаваемого здания. При реализации с принципами устойчивости была оценена возможная реакция общества, а также включены сопоставимые примеры проектов международных концертных залов.

Места, рекомендованные для концертного зала, предлагают три различных возможности и сценария реализации общенационального культурного объекта. На Андрейсале концертный зал на набережной станет репрезентативным и знаковым катализатором возрождения территории и важным компонентом городского ландшафта, стимулируя общее развитие территории, улучшая качество окружающей среды и введение новых функций, указано в исследовании.

Реконструкция Рижского Дом конгрессов в акустический концертный зал дает возможность создать публичную программу государственного значения, но более компактную в существующем здании, которое необходимо отремонтировать, чтобы продолжить его использование. По мнению авторов исследования, это место - самый быстрый, предсказуемый и самый экономичный способ построить концертный зал, так как нет необходимости строить дополнительную инфраструктуру или готовить специальное место. Реализация концертного зала в Доме Конгрессов потребует сокращения плановой программы помещений концертного зала.

Нынешний рынок промышленных товаров менее традиционен и приемлем в качестве концертного зала. Однако с концертным залом он может превратиться в новый и современный культурный квартал, наполненный предпринимательским духом и творческой атмосферой, что придаст значительный социально-экономический импульс общему развитию города, говорится в сообщении.

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