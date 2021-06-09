Разрешили строительство концертного зала в трех местах, но не на улице Элизабетес 2

Следовательно, LAS не рекомендовала создание концертного зала на улице Элизабетес 2, которая раньше была потенциальным местом для концертного зала.

LAS выбрала эти участки как наиболее подходящие с потенциалом для стратегического и городского развития, а также влияния на общество будущего. Таким образом, для строительства Национального акустического концертного зала выделено три места - улица Андрейсала Андрейостас 17, Рижский Дом конгрессов улица Кришьяна Валдемара 5 и зона промышленного товарного рынка между улицами Гайзиня, Прагас и Тургенева.

В организации поясняют, что 8 июня на заседании Совета LAS были представлены результаты работы MASH Studio (Литва) и создателя фокус-групповых дискуссий Grupa93 (Латвия). Ознакомившись с итогами исследования, совет LAS утвердил окончательный отчет о процессе строительства концертного зала и принял представление результатов в Министерство культуры.

Презентация публичного исследования состоится 10 июня в 10:00, которая покажет более широкое представление об оценке каждого объекта и аргументах в пользу его дальнейшего продвижения, а также представит предварительные условия для планирования развития концертного зала. Прямая трансляция мероприятия будет доступна в профилях Министерства культуры и LAS на Facebook.

В LSA говорится, что исследование включает оценку стратегического потенциала и доступности участков, готовности участка к развитию, юридических критериев и связанных рисков, прогнозов затрат, пропускной способности участка, городского контекста и видимости визуально узнаваемого здания. При реализации с принципами устойчивости была оценена возможная реакция общества, а также включены сопоставимые примеры проектов международных концертных залов.

Места, рекомендованные для концертного зала, предлагают три различных возможности и сценария реализации общенационального культурного объекта. На Андрейсале концертный зал на набережной станет репрезентативным и знаковым катализатором возрождения территории и важным компонентом городского ландшафта, стимулируя общее развитие территории, улучшая качество окружающей среды и введение новых функций, указано в исследовании.

Реконструкция Рижского Дом конгрессов в акустический концертный зал дает возможность создать публичную программу государственного значения, но более компактную в существующем здании, которое необходимо отремонтировать, чтобы продолжить его использование. По мнению авторов исследования, это место - самый быстрый, предсказуемый и самый экономичный способ построить концертный зал, так как нет необходимости строить дополнительную инфраструктуру или готовить специальное место. Реализация концертного зала в Доме Конгрессов потребует сокращения плановой программы помещений концертного зала.