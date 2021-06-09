В рейтинг лучших университетов мира вошли три латвийских вуза

RTU вошел в число 751-800 лучших университетов, что немного ниже, чем в прошлом году, когда он вошел в число 701-750 сильнейших университетов.

Четвертый год подряд Рижский университет им. Страдиня сохраняет стабильную позицию среди 801-1000 лучших университетов, а LU входит в число 1001-1200 лучших университетов мира, что является значительным падением по сравнению с предыдущим годом. В прошлом году LU вошел в число 801-1000 лучших университетов.

Согласно данным рейтинга, RTU показал лучшие результаты в категории "Иностранные студенты", за ними следовали хорошие достижения, доля студентов на факультете и репутация сотрудников.

Согласно информации, предоставленной агентству ЛЕТА представителями RTU, Рижский технический университет показал 289-е место по количеству иностранных студентов, что на 82 места выше, чем раньше.

Рижскому университету им. Страдиня удалось добиться наибольшего увеличения доли иностранных студентов, поднявшись на 35 позиций и заняв 133-е место в мире. Кроме того, данные рейтинга показывают, что в этом году университет получил значительно более высокий рейтинг в опросе работодателей.

В свою очередь, самые высокие показатели Латвийского университета - это репутация сотрудников, за которой следует академическая репутация и доля иностранных студентов.

Как и в прошлом году, в рейтинге в этом году лидирует Массачусетский технологический институт, за ним на втором месте - Оксфордский университет, третье место занимает Стэнфордский университет.

Мировой рейтинг университетов использует шесть критериев для оценки лучших университетов мира, например, соотношение студентов и преподавателей в университете, что позволяет оценить качество преподавания и готовность выпускников к рынку труда. Не менее важна и интернациональность среды в университетах.