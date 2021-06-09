Ср, 9.06.2021
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PVD планирует возбудить дело об административном правонарушении в отношении Baltic Devon Mink

ФОТО: Roman Samokhin/Shutterstock

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) планирует возбудить дело об административном правонарушении против звероводства SIA Baltic Devon Mink за жестокое обращение с животными, рассказал в среду, 9 июня, в интервью программе TV3 900 sekundes генеральный директор PVD Марис Балодис, комментируя тайно снятые в компании видеоклипы, публикуемые ассоциацией Dzīvnieku brīvība.

"Конечно, мы отреагировали на этот случай. Мы попросили ассоциацию Dzīvnieku brīvība предоставить дополнительную информацию, чтобы мы могли инициировать производство по делу об административном правонарушении за жестокое обращение с животными. Нам нужны как полнометражные видео, так и, если возможно, показания свидетелей, чтобы процесс мог привести к желаемому результату", - сказал Балодис.

Он подчеркнул, что такая практика не должна существовать ни в каком животноводческом месте, независимо, какие на это есть причины.

"Руководство компании должно обеспечить выполнение всех требований, включая обучение сотрудников и наблюдение за ними. Скорее всего, бригадиры или другие ответственные лица не могут всегда присутствовать, но вся деятельность должна быть сосредоточена на производственных методах, которые не допускают такого обращения", - сказал Балодис.

Он также подчеркнул, что в присутствии инспекторов PVD животные содержатся на зверофермах, и инспекторы могут выявить только системные проблемы. "Никто не перевозит животных в присутствии инспекторов. Это основная проблема для выявления таких случаев. Инспекторы могут обнаруживать системные проблемы, проблемы с благополучием, такие как несоответствующие клетки, больные животные, плохой уход за ними", - подчеркнул Балодис, добавив, что PVD не могут внедрить тайных инспекторов во все учреждения.

По словам главы PVD, животноводческим фермам, скорее всего, следует подумать о серьезной системе мониторинга, чтобы любой шаг, сделанный там, регистрировался и соответственно анализировался. "В Латвии много компаний, много животных, инспекторов на всех не хватит. Если уровень ответственности, интеллекта и сочувствия сотрудников будет на низком уровне, я не вижу никаких другие варианты", - сказал Балодис.

Он добавил, что как в 2019, так и в 2020 году PVD обнаружила нарушения требований к социальному обеспечению в общей сложности на пяти зверофермах,

В том числе в конкретной компании - Baltic Devon Mink. Последнее нарушение было выявлено в 2019 году из-за несоответствующих размеров клеток.

Уже сообщалось, что в начале июня ассоциация Dzīvnieku brīvība опубликовала видео, которое было тайно снято. На данном ролике запечатлена крупнейшая звероферма Латвии, раскрывающие насилие и жестокость по отношению к животным. Материалы взяты весной этого года, когда активистка работала на норковой ферме Baltic Devon Mink в Иецавском крае. На скрытых видеозаписях запечатлены жестокое содержание животных в клетках, избиения, умерщвление норок в газовых камерах, а также тяжело раненые и больные животные, оставшиеся без ветеринарной помощи.

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